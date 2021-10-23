Магнитогорский "Металлург" на выезде в серии буллитов выиграл у ХК "Сочи" в матче регулярного чемпионата КХЛ со счётом 3:2. Встреча прошла на арене Дворца спорта "Большой".

Хозяева усилиями Павла Шэна и Ивана Мищенко забросили по шайбе в двух первых периодах, но победу удержать не смогли. В третьей двадцатиминутке дубль оформил канадский форвард "Магнитки" Филипп Майе, а в серии послематчевых буллитов решающим стал бросок защитника команды Егора Яковлева.

Для "Металлурга" победа стала 19-й в 21 матче сезона. Уральцы набрали 38 очков, упрочив лидерство в Восточной конференции КХЛ и в сводной таблице всей лиги. "Сочи" с 14 баллами остался на последней, 12-й позиции на Западе.