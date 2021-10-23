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19 выигранных матчей из 21: "Металлург" вырвал победу у "Сочи" в КХЛ

Решающий буллит в послематчевой серии реализовал защитник уральского клуба Егор Яковлев.

23 октября, 16:46
<p>Фото © ХК "Металлург"</p>

Фото © ХК "Металлург"

Магнитогорский "Металлург" на выезде в серии буллитов выиграл у ХК "Сочи" в матче регулярного чемпионата КХЛ со счётом 3:2. Встреча прошла на арене Дворца спорта "Большой".

Хозяева усилиями Павла Шэна и Ивана Мищенко забросили по шайбе в двух первых периодах, но победу удержать не смогли. В третьей двадцатиминутке дубль оформил канадский форвард "Магнитки" Филипп Майе, а в серии послематчевых буллитов решающим стал бросок защитника команды Егора Яковлева.

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Для "Металлурга" победа стала 19-й в 21 матче сезона. Уральцы набрали 38 очков, упрочив лидерство в Восточной конференции КХЛ и в сводной таблице всей лиги. "Сочи" с 14 баллами остался на последней, 12-й позиции на Западе.

КХЛ. Регулярный чемпионат

"Сочи" — "Металлург" — 2:3 (по буллитам)

Шайбы: Шэн 11' (1:0), Мищенко 39' (2:0), Майе 50' (2:1), Майе 52' (2:1)

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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