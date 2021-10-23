Собравшимся на курорты в нерабочие дни россиянам предложили альтернативу

Собравшимся ехать в Крым и на другие курорты на ноябрьские праздники и в нерабочую неделю россиянам необходимо изменить планы. Вместо отдыха и развлечений гражданам следует посетить пункт вакцинации и сделать прививку от коронавируса. С таким предложением выступил руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи профессор Александр Бутенко. Он подчеркнул, что в данный момент многим не хватает дисциплины.

"Сейчас все очень распустились. Опять в метро без масок, в магазинах тоже или на подбородке маска висит. Опять начался поток людей в южные регионы, в Краснодарский край, в Крым. В эту неделю уже забронированы все места в ресторанах и кафе, потому что люди ждут, что в период локдауна будет ограничено посещение заведений", — отметил специалист в эфире радиостанции "Говорит Москва".

В нерабочую неделю следует максимально ограничить контакты между людьми, считает вирусолог. По его словам, те, кто ещё не вакцинировался, обязательно должны это сделать. Бутенко добавил, что именно сейчас настал момент, чтобы привиться максимальному количеству граждан. В противном случае развязки пандемии нам не видать.

Ранее бывший главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко призвал россиян "не ступать на тропу безумства" в нерабочие дни. По его словам, результат от антиковидных ограничений будет только тогда, когда жители начнут соблюдать все противоэпидемические правила.

