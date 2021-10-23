Мэр Новосибирска Локоть госпитализирован с ковидом

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть попал в больницу с коронавирусной инфекцией. Об этом политик сам рассказал на странице в "Инстаграме".

"Хочу успокоить и сказать спасибо всем, кто переживает за моё здоровье. Благодаря вакцинации заболевание переношу легко, без осложнений, скоро вернусь в строй", — написал Локоть в посте, опубликовав селфи из палаты.

Градоначальник добавил, что желает всем новосибирцам оставаться здоровыми, беречь себя и близких.