Мэр Новосибирска Локоть госпитализирован с ковидом
Благодаря вакцинации политик переносит заболевание легко и без осложнений. Он пообещал скоро вернуться в строй.
Анатолий Локоть. Фото © Instagram / a_lokot
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть попал в больницу с коронавирусной инфекцией. Об этом политик сам рассказал на странице в "Инстаграме".
"Хочу успокоить и сказать спасибо всем, кто переживает за моё здоровье. Благодаря вакцинации заболевание переношу легко, без осложнений, скоро вернусь в строй", — написал Локоть в посте, опубликовав селфи из палаты.
Градоначальник добавил, что желает всем новосибирцам оставаться здоровыми, беречь себя и близких.
Ранее Лайф писал, что актёр Сергей Безруков заразился коронавирусом. Об этом он сам рассказал поклонникам в соцсетях и выложил фото из больничной палаты. Безруков также добавил, что спектакли с его участием перенесут на другие даты. Позже актёр рассказал, что спасло его от "страшных симптомов" ковида.
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