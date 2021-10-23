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Мэр Новосибирска Локоть госпитализирован с ковидом

Благодаря вакцинации политик переносит заболевание легко и без осложнений. Он пообещал скоро вернуться в строй.

23 октября, 15:39
<p>Анатолий Локоть. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CVYABTNty4a/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">a_lokot</a></p>

Анатолий Локоть. Фото © Instagram / a_lokot

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть попал в больницу с коронавирусной инфекцией. Об этом политик сам рассказал на странице в "Инстаграме".

"Хочу успокоить и сказать спасибо всем, кто переживает за моё здоровье. Благодаря вакцинации заболевание переношу легко, без осложнений, скоро вернусь в строй", — написал Локоть в посте, опубликовав селфи из палаты.

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Градоначальник добавил, что желает всем новосибирцам оставаться здоровыми, беречь себя и близких.

Ранее Лайф писал, что актёр Сергей Безруков заразился коронавирусом. Об этом он сам рассказал поклонникам в соцсетях и выложил фото из больничной палаты. Безруков также добавил, что спектакли с его участием перенесут на другие даты. Позже актёр рассказал, что спасло его от "страшных симптомов" ковида.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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