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Врач рассказал, когда онкобольным можно прививаться от коронавируса

Вакцинироваться стоит и людям из ближайшего окружения онкобольного, в частности тем, кто обслуживает такого человека дома, и детям-школьникам, ведь они несут высокую вирусную нагрузку.

23 октября, 15:03
<p>Фото © <a href="https://www.pexels.com/ru-ru/photo/3952126/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Pexels</a> </p>

Фото © Pexels

Люди с онкологическими заболеваниями не могут вакцинироваться от коронавируса в определённые периоды лечения. Такое заявление сделал директор НМИЦ радиологии, главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Карпин в эфире радиостанции "Говорит Москва". Он отметил, что им следует делать прививку за три месяца до начала агрессивной терапии или спустя три месяца после её окончания.

"Предположим, пациент находится в фазе агрессивной терапии — его сейчас нельзя прививать. Три месяца до и три месяца после агрессивного лечения пациенту нужно реабилитироваться. Кроме того, онкологические пациенты — это хронические больные, они находятся под наблюдением у своих врачей", — сказал академик РАН.

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По словам Карпина, привитых пациентов смелее берут на агрессивную хирургию. Он отметил, что самая тяжёлая группа — те, у которых оперируют лёгкие или головной мозг. Онколог подчеркнул, что в случае, когда у такого больного вспыхивает коронавирусная инфекция, получается двойная нагрузка: оперированные лёгкие не дышат, выходить такого пациента — просто казуистика.

Ранее врачи назвали несколько неочевидных симптомов рака поджелудочной. Эта болезнь чаще всего поражает людей пожилого возраста, при этом как мужчин, так и женщин.

Авторы
Николь Вербер

Николь Вербер

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