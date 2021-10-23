Врач рассказал, когда онкобольным можно прививаться от коронавируса

Люди с онкологическими заболеваниями не могут вакцинироваться от коронавируса в определённые периоды лечения. Такое заявление сделал директор НМИЦ радиологии, главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Карпин в эфире радиостанции "Говорит Москва". Он отметил, что им следует делать прививку за три месяца до начала агрессивной терапии или спустя три месяца после её окончания.

"Предположим, пациент находится в фазе агрессивной терапии — его сейчас нельзя прививать. Три месяца до и три месяца после агрессивного лечения пациенту нужно реабилитироваться. Кроме того, онкологические пациенты — это хронические больные, они находятся под наблюдением у своих врачей", — сказал академик РАН.

По словам Карпина, привитых пациентов смелее берут на агрессивную хирургию. Он отметил, что самая тяжёлая группа — те, у которых оперируют лёгкие или головной мозг. Онколог подчеркнул, что в случае, когда у такого больного вспыхивает коронавирусная инфекция, получается двойная нагрузка: оперированные лёгкие не дышат, выходить такого пациента — просто казуистика.