В Туве с 26 октября ограничат работу сразу нескольких отраслей из-за ситуации с ковидом
Согласно указу главы региона, будут закрыты торговые центры, кафе, спортзалы и прочие подобные организации. Кроме того, общественный транспорт в Кызыле также не будет работать.
Фото © ТАСС / Дмитрий Рогулин
Из-за сложной обстановки, связанной с коронавирусной инфекцией, власти Республики Тыва ввели строгие ограничения с 30 октября по 7 ноября. На это время в регионе будут закрыты предприятия сферы обслуживания, торговли и общепита. Кроме того, в этот период также не будет работать общественный транспорт.
"Указ уже вышел. В пункте 11 перечислены учреждения, которые закрываются на этот период", — цитирует ТАСС слова источника.
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Так, согласно документу, с 30 октября по 7 ноября в Туве будет приостановлена работа торговых и торгово-развлекательных центров. Также закроются кафе, рестораны, ночные клубы, салоны красоты, сауны, бани и другие предприятия сферы обслуживания, фитнес-клубы, бассейны и прочие спортобъекты. Временно приостанавливается и предоставление государственных и муниципальных услуг (кроме регистрации смерти).
Неработающим гражданам старше 60 лет предписано в этот период соблюдать режим самоизоляции. Отмечается, что в отели могут заселяться лишь граждане, находящиеся в служебных командировках. Вместе с тем общественный транспорт в Кызыле приостановит работу.
Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября по всей стране. Глава государства подчеркнул, что ситуация, связанная с коронавирусом, складывается сложно и сейчас важно сбить пик новой волны эпидемии. Он также напомнил, что главы регионов могут ввести нерабочие дни раньше 30 октября или, наоборот, продлить их после 7 ноября.
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