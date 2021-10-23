В Туве с 26 октября ограничат работу сразу нескольких отраслей из-за ситуации с ковидом

Из-за сложной обстановки, связанной с коронавирусной инфекцией, власти Республики Тыва ввели строгие ограничения с 30 октября по 7 ноября. На это время в регионе будут закрыты предприятия сферы обслуживания, торговли и общепита. Кроме того, в этот период также не будет работать общественный транспорт.

"Указ уже вышел. В пункте 11 перечислены учреждения, которые закрываются на этот период", — цитирует ТАСС слова источника.

Так, согласно документу, с 30 октября по 7 ноября в Туве будет приостановлена работа торговых и торгово-развлекательных центров. Также закроются кафе, рестораны, ночные клубы, салоны красоты, сауны, бани и другие предприятия сферы обслуживания, фитнес-клубы, бассейны и прочие спортобъекты. Временно приостанавливается и предоставление государственных и муниципальных услуг (кроме регистрации смерти).