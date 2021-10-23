Ещё в одном регионе России вводят QR-коды для посещения ТЦ и других мест досуга

Власти Кабардино-Балкарии ужесточили антиковидные меры из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Так, согласно указу главы региона Казбека Кокова, опубликованному на его сайте, в республике вводят QR-коды для посещения торговых центров, кафе, спортзалов, театров, салонов красоты и других общественных мест.

"С 27 октября на объектах общественного питания приостанавливается проведение свадеб, юбилеев, банкетов, корпоративных мероприятий, функционирование развлекательных, танцевальных зон, предусматривающих массовое пребывание посетителей", — говорится в релизе.

Помимо вышеперечисленных мест, без QR-кодов или отрицательных ПЦР-тестов нельзя будет попасть в загсы во время проведения церемоний бракосочетания. Кроме того, ограничивается работа отелей и прочих оказывающих гостиничные услуги средств размещения. Вместе с тем без QR-кодов будет закрыт вход на пассажирские канатные дороги.

В нерабочую неделю в учреждениях допобразования и спортшколах, как и в общеобразовательных школах, объявлены каникулы, а в некоторых детских садах будут работать дежурные группы. Также в республике с 27 октября граждане старше 60 лет должны соблюдать режим самоизоляции.