Ещё в одном регионе России вводят QR-коды для посещения ТЦ и других мест досуга
В нерабочую неделю в учреждениях допобразования и спортшколах, как и в общеобразовательных школах республики, объявлены каникулы, а в некоторых детских садах будут работать дежурные группы.
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Власти Кабардино-Балкарии ужесточили антиковидные меры из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Так, согласно указу главы региона Казбека Кокова, опубликованному на его сайте, в республике вводят QR-коды для посещения торговых центров, кафе, спортзалов, театров, салонов красоты и других общественных мест.
"С 27 октября на объектах общественного питания приостанавливается проведение свадеб, юбилеев, банкетов, корпоративных мероприятий, функционирование развлекательных, танцевальных зон, предусматривающих массовое пребывание посетителей", — говорится в релизе.
Помимо вышеперечисленных мест, без QR-кодов или отрицательных ПЦР-тестов нельзя будет попасть в загсы во время проведения церемоний бракосочетания. Кроме того, ограничивается работа отелей и прочих оказывающих гостиничные услуги средств размещения. Вместе с тем без QR-кодов будет закрыт вход на пассажирские канатные дороги.
В нерабочую неделю в учреждениях допобразования и спортшколах, как и в общеобразовательных школах, объявлены каникулы, а в некоторых детских садах будут работать дежурные группы. Также в республике с 27 октября граждане старше 60 лет должны соблюдать режим самоизоляции.
Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября по всей стране. Глава государства подчеркнул, что ситуация, связанная с коронавирусом, складывается сложно и сейчас важно сбить пик новой волны эпидемии. Он также напомнил, что главы регионов могут ввести нерабочие дни раньше 30 октября или, наоборот, продлить их после 7 ноября.
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