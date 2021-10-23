Доктор Мясников назвал грубейшую ошибку при измерении давления

Если при измерении давления слишком сильно затянуть манжету, на тонометре отобразятся неправильные цифры. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" предупредил врач и телеведущий Александр Мясников. По его словам, давление будет больше, чем есть на самом деле.

Медик отметил, что нужно надевать манжету так, чтобы её край был на пару сантиметров выше локтевого сустава. При этом, подчеркнул Мясников, трубка должна быть на внутренней стороне руки, а между ней и манжетой должно оставаться место, чтобы помещался палец. При этом руку следует расположить так, чтобы она находилась на уровне сердца, иначе показатели будут выше, чем есть на самом деле.

Врач напомнил, что показатели артериального давления у здорового человека — 119 на 79, а у людей с хроническими заболеваниями доходят до 125–139 на 80.