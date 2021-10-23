В МИД РФ назвали провокацией решение Косова о высылке российских дипломатов

Заявления Приштины о высылке российских дипломатов являются целенаправленной провокацией. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"По всем признакам речь идёт о целенаправленной провокации ради обслуживания западного проекта создания марионеточного албанонаселённого гособразования, проводящего агрессивную политику, не в последнюю очередь нацеленную против России, её конструктивной роли на Балканах", — приводятся её слова на сайте внешнеполитического ведомства.

В МИД исходят из того, что выпад администрации в Приштине не влечёт за собой последствий для правового статуса наших сотрудников, ведь в соответствии с международным правом и резолюцией Совета безопасности ООН они аккредитованы и не имеют отношения к структурам региона.

Россия призывает Миссию ООН по делам временной администрации в Косово (МООНК) и международные силы обеспечить надёжную безопасность и необходимые условия для полноценной работы персонала российской канцелярии в Приштине. Кроме того, в МИД РФ рассчитывают, что вызывающее поведение косовских деятелей получит должную критическую квалификацию со стороны партнёров по урегулированию.