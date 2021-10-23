В МИД РФ назвали провокацией решение Косова о высылке российских дипломатов
По словам Марии Захаровой, на работу аккредитованных сотрудников эти заявления никак не повлияют.
Фото © Twitter / Russian Mission in Geneva
Заявления Приштины о высылке российских дипломатов являются целенаправленной провокацией. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"По всем признакам речь идёт о целенаправленной провокации ради обслуживания западного проекта создания марионеточного албанонаселённого гособразования, проводящего агрессивную политику, не в последнюю очередь нацеленную против России, её конструктивной роли на Балканах", — приводятся её слова на сайте внешнеполитического ведомства.
В МИД исходят из того, что выпад администрации в Приштине не влечёт за собой последствий для правового статуса наших сотрудников, ведь в соответствии с международным правом и резолюцией Совета безопасности ООН они аккредитованы и не имеют отношения к структурам региона.
Россия призывает Миссию ООН по делам временной администрации в Косово (МООНК) и международные силы обеспечить надёжную безопасность и необходимые условия для полноценной работы персонала российской канцелярии в Приштине. Кроме того, в МИД РФ рассчитывают, что вызывающее поведение косовских деятелей получит должную критическую квалификацию со стороны партнёров по урегулированию.
Напомним, ситуация на границе Косова и Центральной Сербии обострилась после того, как власти самопровозглашённого региона обязали всех въезжающих на транспорте с сербскими номерами за свой счёт приобретать и устанавливать временные местные регистрационные знаки. В результате сербы вышли на мирную акцию протеста, а с другой стороны к КПП Ярине и Брняк стянулся косовский спецназ. При стычке пострадало три серба, и Белград поднял в воздух вертолёты-истребители. Позже в конфликт вмешался верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, который потребовал обе стороны незамедлительно разрядить обстановку в регионе.
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