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В МИД РФ назвали провокацией решение Косова о высылке российских дипломатов

По словам Марии Захаровой, на работу аккредитованных сотрудников эти заявления никак не повлияют.

23 октября, 16:08
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/mission_russian/status/1451549018547490816/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Russian Mission in Geneva</a></p>

Фото © Twitter / Russian Mission in Geneva

Заявления Приштины о высылке российских дипломатов являются целенаправленной провокацией. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"По всем признакам речь идёт о целенаправленной провокации ради обслуживания западного проекта создания марионеточного албанонаселённого гособразования, проводящего агрессивную политику, не в последнюю очередь нацеленную против России, её конструктивной роли на Балканах", — приводятся её слова на сайте внешнеполитического ведомства.

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В МИД исходят из того, что выпад администрации в Приштине не влечёт за собой последствий для правового статуса наших сотрудников, ведь в соответствии с международным правом и резолюцией Совета безопасности ООН они аккредитованы и не имеют отношения к структурам региона.

Россия призывает Миссию ООН по делам временной администрации в Косово (МООНК) и международные силы обеспечить надёжную безопасность и необходимые условия для полноценной работы персонала российской канцелярии в Приштине. Кроме того, в МИД РФ рассчитывают, что вызывающее поведение косовских деятелей получит должную критическую квалификацию со стороны партнёров по урегулированию.

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Напомним, ситуация на границе Косова и Центральной Сербии обострилась после того, как власти самопровозглашённого региона обязали всех въезжающих на транспорте с сербскими номерами за свой счёт приобретать и устанавливать временные местные регистрационные знаки. В результате сербы вышли на мирную акцию протеста, а с другой стороны к КПП Ярине и Брняк стянулся косовский спецназ. При стычке пострадало три серба, и Белград поднял в воздух вертолёты-истребители. Позже в конфликт вмешался верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, который потребовал обе стороны незамедлительно разрядить обстановку в регионе.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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