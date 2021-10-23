Финская журналистка назвала "самый русский город"

Финская журналистка шведского происхождения Анна-Лена Лаурен в собственной колонке для издания Dagens Nyheter назвала Санкт-Петербург самым русским городом. Она отметила, что почувствовала колоссальную разницу, когда переехала из Москвы в Северную столицу.

"Петербург — это русский город, возможно, в чём-то даже более русский, чем Москва, более явственный, чем остальные, плод российской имперской логики. Из-за идеи фикс одного-единственного человека возвели город на болоте, чтобы обеспечить России окно на Запад и в то же время раз и навсегда пресечь все шведские претензии на Финский залив", — пояснила Лаурен.

Вместе с тем иностранка поделилась впечатлениями от дискуссии россиян в Сети на тему определения истинного жителя Северной столицы. Кто-то, по её словам, доказывал, что петербуржцем считается тот, чьи родственники пережили блокаду города. Однако, как указала Лаурен, по большому счёту вообще нет никакой разницы между ленинградцем и петербуржцем. Она также призналась в любви к Северной столице и заявила, что Петербург является частью истории Швеции.

"Я не стокгольмчанка, но Стокгольм — мой город, потому что Стокгольм — бывшая столица Финляндии, как и Санкт-Петербург, и история этих городов — часть моей собственной истории и истории моей страны", — пояснила она.