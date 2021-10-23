Медиум рассказала, какие сны предвещают скорую смерть

Сны со светлыми образами лошади или плывущей по реке лодки — предвестники о скорой смерти. По словам медиума Айгуль Хуснетдиновой, все сновидения о кончине делятся на две категории.

"Первая категория снов — это когда к вам приходит умерший родственник и каким-то образом зовёт за собой и вы идёте за ним. Это очень плохо, потому что это может означать болезни. Как максимум вы пересечёте черту и уйдёте за ним в мир мертвых", — приводит 5-tv.ru слова экстрасенса.

По словам медиума, цель умерших людей, которые приходят в ваш сон, — проинформировать о чём-либо. И смерть является одним из вариантов новостей. При этом следует обратить внимание, ведёт ли вас мертвец за собой, "тащит ли за грань". Если да, то таким образом он пытается предупредить о грядущей болезни, которая приведёт к смерти.

Как указала эксперт, ко второй категории относятся такие сны, в которых к вам является сама смерть. Причём вы её можете увидеть в различных образах, в том числе светлых и прекрасных.

"Вам может являться образ белой лошади или лодки, плывущей по реке. Другими словами, символ, который означает, что вы переходите на другую сторону. Такие сны обычно яркие, светлые. Образ белой комнаты, где всё светло, где какое-то потрясающее ощущение счастья. Это всегда однозначное толкование", — объяснила Хуснетдинова.

После подобных сновидений человек сам понимает, что скоро умрёт, уверена собеседница портала. Смерть предопределена, а сны становятся предвестниками об этом событии. Они позволяют человеку подготовиться или найти в себе силы и возможность отсрочить кончину.