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Бывшая жена Прохора Шаляпина сбежала из-под венца в день свадьбы с бизнесменом

Жених, его дочь и подруга невесты в шоке от такого решения и не понимают, что послужило причиной. Сама Копенкина признаёт, что "поступила по-свински".

23 октября, 15:30
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CT4hjxvIdI8/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">larakopenkina</a></p>

Фото © Instagram / larakopenkina

Бывшая супруга певца Прохора Шаляпина Лариса Копенкина в последний момент отменила свадьбу с бизнесменом Василием Райским и куда-то улетела. Об этом сообщила её подруга Диана Бичарова, которой в спешке пришлось отказываться от банкета.

По словам женщины, которые приводит kp.ru, никто так и не понял, что случилось. Копенкина прислала сообщение, в котором заявила, что "ей нужно время, чтобы разобраться". Она заметила, что "поступает по-свински", однако попросила разобраться с банкетом и всеми гостями, в то время как сама находится в аэропорту.

"Мне пришлось экстренно отменять банкет, оповещать всех приглашённых друзей, обзванивать прессу... Просто кошмар!" — сказала Бичарова.

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Жених также ничего не объясняет, видимо, находится в шоке от ситуации. Копенкина же не берёт трубку, а дочь Райского Аника, рассказывавшая, что относится к избраннице отца как к родной матери, находится на успокоительных и рыдает в голос.

"Я правда не понимаю, что случилось. Мой телефон звонит каждые десять минут, но я не знаю, что сказать людям", — уточнила Аника.

В социальных сетях Копенкиной о срыве торжества нет ни слова. Что послужило причиной такого решения, неизвестно.

Ранее Прохор Шаляпин заявил, что не любил умершую от ковида супругу. Он в очередной раз заверил, что не планирует претендовать на внушительное наследство Татьяны Клаудии Дэвис.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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