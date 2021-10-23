Бывшая жена Прохора Шаляпина сбежала из-под венца в день свадьбы с бизнесменом
Жених, его дочь и подруга невесты в шоке от такого решения и не понимают, что послужило причиной. Сама Копенкина признаёт, что "поступила по-свински".
Фото © Instagram / larakopenkina
Бывшая супруга певца Прохора Шаляпина Лариса Копенкина в последний момент отменила свадьбу с бизнесменом Василием Райским и куда-то улетела. Об этом сообщила её подруга Диана Бичарова, которой в спешке пришлось отказываться от банкета.
По словам женщины, которые приводит kp.ru, никто так и не понял, что случилось. Копенкина прислала сообщение, в котором заявила, что "ей нужно время, чтобы разобраться". Она заметила, что "поступает по-свински", однако попросила разобраться с банкетом и всеми гостями, в то время как сама находится в аэропорту.
"Мне пришлось экстренно отменять банкет, оповещать всех приглашённых друзей, обзванивать прессу... Просто кошмар!" — сказала Бичарова.
Жених также ничего не объясняет, видимо, находится в шоке от ситуации. Копенкина же не берёт трубку, а дочь Райского Аника, рассказывавшая, что относится к избраннице отца как к родной матери, находится на успокоительных и рыдает в голос.
"Я правда не понимаю, что случилось. Мой телефон звонит каждые десять минут, но я не знаю, что сказать людям", — уточнила Аника.
В социальных сетях Копенкиной о срыве торжества нет ни слова. Что послужило причиной такого решения, неизвестно.
Ранее Прохор Шаляпин заявил, что не любил умершую от ковида супругу. Он в очередной раз заверил, что не планирует претендовать на внушительное наследство Татьяны Клаудии Дэвис.
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