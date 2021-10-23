В Орске дети нашли чемодан с останками женщины

23 октября в Орске Оренбургской области дети, игравшие на улице, обнаружили чемодан с расчленённым телом женщины. О страшной находке сообщили пользователи соцсетей, выложив фото с места событий. Предварительно, погибшей было около 30–40 лет.

Ранее Лайф писал, что житель Нижнего Новгорода застрелил супругу и её брата из-за раздела квартиры и попал в ДТП, пытаясь сбежать. Правоохранители нашли его в доме одной из бывших жён, где он скрывался после того, как улизнул из больницы. Подозреваемый уже во всём сознался.