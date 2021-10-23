НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Орске дети нашли чемодан с останками женщины

Страшная находка была сделана во дворе многоквартирного дома. По предварительным данным, погибшей было около 30–40 лет.

23 октября, 15:21
<p>Фото © VK / Marina Vanina</p>

Фото © VK / Marina Vanina

23 октября в Орске Оренбургской области дети, игравшие на улице, обнаружили чемодан с расчленённым телом женщины. О страшной находке сообщили пользователи соцсетей, выложив фото с места событий. Предварительно, погибшей было около 30–40 лет.

В Подмосковье мужчина застрелил приятеля, приревновав жену, и покончил с собой

В Подмосковье мужчина застрелил приятеля, приревновав жену, и покончил с собой

По факту расправы региональным Следственным управлением возбуждено уголовное дело. Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал найти виновных в убийстве в максимально короткие сроки, сообщили в ведомстве. Уголовное дело поручено передать в центральный аппарат СК.

Ранее Лайф писал, что житель Нижнего Новгорода застрелил супругу и её брата из-за раздела квартиры и попал в ДТП, пытаясь сбежать. Правоохранители нашли его в доме одной из бывших жён, где он скрывался после того, как улизнул из больницы. Подозреваемый уже во всём сознался.

Авторы
Николь Вербер

Николь Вербер

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1