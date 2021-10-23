Болдуин пришёл проститься с кинооператором, которую случайно застрелил
Закрытая церемония прошла в городе Санта-Фе, где проводились съёмки "Ржавчины". Открытая состоится там же сегодня.
Алек Болдуин. Фото © Instagram / alecbaldwininsta
На закрытой церемонии прощания с кинооператором Халиной Хатчинс, которая погибла в результате трагического стечения обстоятельств на съёмках фильма "Ржавчина", присутствовал актёр Алек Болдуин. Об этом сообщает издание New York Post.
"Алек Болдуин присутствовал в пятницу вечером (22 октября. — Прим. Лайфа) на закрытой церемонии прощания с 42-летней кинооператором", — передаёт издание.
Отмечается, что закрытая церемония прошла в городе Санта-Фе (штат Нью-Мексико), где проводились съёмки "Ржавчины". Открытая состоится там же сегодня, 23 октября.
Напомним, во время съёмок одной из сцен фильма "Ржавчина" Алек Болдуин выстрелил из пистолета, в котором должны были находиться холостые патроны. Однако там оказался один боевой. В результате режиссёр Джоэл Соуза получил ранение ключицы, а 42-летняя уроженка Украины оператор Халина Хатчинс погибла. Ранее юрист рассказал о вероятности высшей меры наказания для актёра за убийство оператора.
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