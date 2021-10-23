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Болдуин пришёл проститься с кинооператором, которую случайно застрелил

Закрытая церемония прошла в городе Санта-Фе, где проводились съёмки "Ржавчины". Открытая состоится там же сегодня.

23 октября, 14:51
<p>Алек Болдуин. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CVS3IxlAgCo/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">alecbaldwininsta</a></p>

Алек Болдуин. Фото © Instagram / alecbaldwininsta

На закрытой церемонии прощания с кинооператором Халиной Хатчинс, которая погибла в результате трагического стечения обстоятельств на съёмках фильма "Ржавчина", присутствовал актёр Алек Болдуин. Об этом сообщает издание New York Post.

"Алек Болдуин присутствовал в пятницу вечером (22 октября. — Прим. Лайфа) на закрытой церемонии прощания с 42-летней кинооператором", — передаёт издание.

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Отмечается, что закрытая церемония прошла в городе Санта-Фе (штат Нью-Мексико), где проводились съёмки "Ржавчины". Открытая состоится там же сегодня, 23 октября.

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Напомним, во время съёмок одной из сцен фильма "Ржавчина" Алек Болдуин выстрелил из пистолета, в котором должны были находиться холостые патроны. Однако там оказался один боевой. В результате режиссёр Джоэл Соуза получил ранение ключицы, а 42-летняя уроженка Украины оператор Халина Хатчинс погибла. Ранее юрист рассказал о вероятности высшей меры наказания для актёра за убийство оператора.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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