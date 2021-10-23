Болдуин пришёл проститься с кинооператором, которую случайно застрелил

На закрытой церемонии прощания с кинооператором Халиной Хатчинс, которая погибла в результате трагического стечения обстоятельств на съёмках фильма "Ржавчина", присутствовал актёр Алек Болдуин. Об этом сообщает издание New York Post.

"Алек Болдуин присутствовал в пятницу вечером (22 октября. — Прим. Лайфа) на закрытой церемонии прощания с 42-летней кинооператором", — передаёт издание.