В "Газпроме" назвали власти Молдавии виновными в кризисе с поставками газа

Власти Молдавии сами виновны в сложившейся ситуации с поставками газа в республику, ведь накопленный долг составляет уже 433 миллиона долларов. Об этом заявил официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.

"В настоящее время сложилась весьма сложная ситуация с поставками российского газа в Молдову. Вина за это целиком и полностью лежит на властях Молдовы", — сказал он, уточнив, что речь идёт о кризисе неплатежей со стороны Молдавии.

За уже поставленный российский газ республика должна 433 млн долларов, а если учитывать просрочку, общая сумма задолженности — 709 млн долларов. Однако представители Молдавии почему-то не хотят признавать её, заметил Куприянов, кроме того, им не нравится цена на топливо, хотя ценообразование на него понятно и прозрачно.