В "Газпроме" назвали власти Молдавии виновными в кризисе с поставками газа
Общий размер задолженности с учётом просрочек составляет уже 709 млн долларов, однако в Кишинёве не хотят её платить, заметили в компании.
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Власти Молдавии сами виновны в сложившейся ситуации с поставками газа в республику, ведь накопленный долг составляет уже 433 миллиона долларов. Об этом заявил официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.
"В настоящее время сложилась весьма сложная ситуация с поставками российского газа в Молдову. Вина за это целиком и полностью лежит на властях Молдовы", — сказал он, уточнив, что речь идёт о кризисе неплатежей со стороны Молдавии.
За уже поставленный российский газ республика должна 433 млн долларов, а если учитывать просрочку, общая сумма задолженности — 709 млн долларов. Однако представители Молдавии почему-то не хотят признавать её, заметил Куприянов, кроме того, им не нравится цена на топливо, хотя ценообразование на него понятно и прозрачно.
Ранее Лайф рассказывал, что переговоры России и Молдавии по газу завершились безрезультатно. По словам инсайдеров, существует высокий риск полного прекращения поставок российского топлива в республику после 1 ноября. Известно, что Москва предлагала Кишинёву справедливую рыночную цену с допскидкой 25% при условии, что Молдавия в течение трёх лет вернёт накопившийся за предыдущие годы долг — около 700 миллионов долларов. Кишинёв заявил об отсутствии необходимой суммы и настаивал на сокращении рыночной цены на 50%.
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