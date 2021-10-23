Калининградский рыбак отправился на залив в шторм и почти сутки провёл на острове

Житель города Светлого Калининградской области отправился на рыбалку, несмотря на штормовое предупреждение, в итоге перевернулся и почти сутки пробыл на необитаемом островке. Спасти мужчину смогли полицейский и волонтёр, отправившиеся на его поиски.

66-летний Александр на резиновой лодке вышел в Калининградский залив для рыбалки, однако не вернулся домой к обозначенному времени. Супруга пенсионера обратилась в полицию, и тогда сотрудник отдела уголовного розыска Артём Харитонов и волонтёр поисково-спасательного отряда "Запад" Дмитрий Севостьянов отправились на его поиски, несмотря на гулявшую по заливу крутую волну. При этом в их распоряжении была лишь резиновая моторная лодка.

Фото © Предоставлено Лайфу

По уже имевшемуся опыту они направились в район посёлка Прегольского, куда в подобных ситуациях сносит течением терпящих бедствие рыбаков и прочих любителей активного отдыха, но по пути им не встретилось ни одного признака пропавшего мужчины. Уже по дороге назад на одном из необитаемых островков они заметили спасательный жилет, а на берегу нашли и самого пропавшего Александра — мужчина был жив, но сильно замёрз и был голоден. Он объяснил, что проигнорировал штормовое предупреждение, потому что понадеялся, что тихая утренняя погода простоит долго. К обеду ветер усилился, и тогда рыбак решил возвращаться, однако его лодку опрокинула набежавшая волна. Спасатели доставили мужчину на берег, где передали врачам скорой. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Фото © Предоставлено Лайфу

Начальник УМВД по Калининградской области Александр Сокрутенко обратился в МВД РФ с просьбой наградить полицейского за его действия и отметить волонтёра за помощь в спасении человека.