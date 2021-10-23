"Газпром" может прекратить поставки газа в Молдавию с декабря

"Газпром" готов продлить контракт на поставки газа Молдавии, если страна полностью погасит долг. Об этом сообщил официальный представитель компании Сергей Куприянов.

"Несмотря на накопившиеся долги, молдавская сторона обращается с просьбой продлить контракт на поставку газа на октябрь и ноябрь сего года. "Газпром" и здесь идёт навстречу, заключил контракт на октябрь и готов продлить контракт на ноябрь в том случае, если молдавская сторона полностью оплатит поставки за сентябрь и октябрь текущего года", — отметил он.

Представитель компании при этом подчеркнул, что если оплата за поставки газа не будет произведена в полном размере и, соответственно, не будет подписан новый контракт с 1 декабря текущего года, то "Газпром" прекратит экспорт голубого топлива в Молдавию.