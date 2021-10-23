"Газпром" может прекратить поставки газа в Молдавию с декабря
При этом в компании отметили, что если оплата будет произведена в полном размере и будет достигнуто соглашение по новому контракту, то экспорт голубого топлива в страну продолжится.
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"Газпром" готов продлить контракт на поставки газа Молдавии, если страна полностью погасит долг. Об этом сообщил официальный представитель компании Сергей Куприянов.
"Несмотря на накопившиеся долги, молдавская сторона обращается с просьбой продлить контракт на поставку газа на октябрь и ноябрь сего года. "Газпром" и здесь идёт навстречу, заключил контракт на октябрь и готов продлить контракт на ноябрь в том случае, если молдавская сторона полностью оплатит поставки за сентябрь и октябрь текущего года", — отметил он.
Представитель компании при этом подчеркнул, что если оплата за поставки газа не будет произведена в полном размере и, соответственно, не будет подписан новый контракт с 1 декабря текущего года, то "Газпром" прекратит экспорт голубого топлива в Молдавию.
Ранее Лайф рассказывал, что переговоры России и Молдавии по газу завершились безрезультатно. По словам инсайдеров, существует высокий риск полного прекращения поставок российского топлива в республику после 1 ноября. Известно, что Москва предлагала Кишинёву справедливую рыночную цену с допскидкой 25% при условии, что Молдавия в течение трёх лет вернёт накопившийся за предыдущие годы долг — около 700 миллионов долларов. Кишинёв заявил об отсутствии необходимой суммы и настаивал на сокращении рыночной цены на 50%.
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