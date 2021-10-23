НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Газпром" может прекратить поставки газа в Молдавию с декабря

При этом в компании отметили, что если оплата будет произведена в полном размере и будет достигнуто соглашение по новому контракту, то экспорт голубого топлива в страну продолжится.

23 октября, 14:28
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

"Газпром" готов продлить контракт на поставки газа Молдавии, если страна полностью погасит долг. Об этом сообщил официальный представитель компании Сергей Куприянов.

"Несмотря на накопившиеся долги, молдавская сторона обращается с просьбой продлить контракт на поставку газа на октябрь и ноябрь сего года. "Газпром" и здесь идёт навстречу, заключил контракт на октябрь и готов продлить контракт на ноябрь в том случае, если молдавская сторона полностью оплатит поставки за сентябрь и октябрь текущего года", — отметил он.

Украина решила одолжить газ Молдавии для преодоления энергокризиса

Украина решила одолжить газ Молдавии для преодоления энергокризиса

Представитель компании при этом подчеркнул, что если оплата за поставки газа не будет произведена в полном размере и, соответственно, не будет подписан новый контракт с 1 декабря текущего года, то "Газпром" прекратит экспорт голубого топлива в Молдавию.

Ранее Лайф рассказывал, что переговоры России и Молдавии по газу завершились безрезультатно. По словам инсайдеров, существует высокий риск полного прекращения поставок российского топлива в республику после 1 ноября. Известно, что Москва предлагала Кишинёву справедливую рыночную цену с допскидкой 25% при условии, что Молдавия в течение трёх лет вернёт накопившийся за предыдущие годы долг — около 700 миллионов долларов. Кишинёв заявил об отсутствии необходимой суммы и настаивал на сокращении рыночной цены на 50%.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1