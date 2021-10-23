Эрдоган отдал указание объявить персонами нон грата послов 10 стран

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что дал указание Министерству иностранных дел страны объявить персонами нон грата послов 10 стран. Речь идёт о дипломатах США, Франции, Германии, Канады, Финляндии, Дании, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии и Швеции.

"Я дал указание нашему министру иностранных дел: "Вы немедленно позаботитесь о том, чтобы сделать этих 10 послов персонами нон грата как можно скорее", — цитирует Эрдогана агентство Anadolu.

Такое решение было принято после того, как дипломаты перечисленных выше стран опубликовали совместное заявление по поводу судебного процесса над Османом Кавалой, который обвиняется турецкими властями в причастности к попытке госпереворота, и призвали освободить его. В ответ во внешнеполитическом ведомстве Турции послам напомнили о необходимости соблюдать Венскую конвенцию о дипломатических сношениях.

Отметим, что Кавала был задержан в октябре 2017 года. В ноябре того же года его заключили под стражу "за попытку сменить конституционный строй и сместить действующее правительство". Его также считали причастным к акциям протеста, которые проходили в 2013 году. В 2020 году стамбульский суд оправдал и освободил активиста, но позднее в тот же день прокуратура снова санкционировала его задержание.