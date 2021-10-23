Полиция задержала причастных к сбыту суррогатного алкоголя в Оренбуржье женщин

В Оренбургской области сотрудники полиции задержали двух женщин, причастных к сбыту суррогатного алкоголя, который стал причиной смерти человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД РФ по региону.

"В полицию Кваркенского района поступило сообщение о том, что в одном из населённых пунктов района скончалась 33-летняя женщина, а её сожитель находится в реанимационном отделении с отравлением метанолом. В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции установили двух женщин, причастных к сбыту алкоголя. Одна из них пояснила, что контрафактная продукция приобреталась в городе Орске", — отмечается в релизе.