Полиция задержала причастных к сбыту суррогатного алкоголя в Оренбуржье женщин
При обыске у одной из подозреваемых обнаружили 17 бутылок алкогольной продукции, а у второй — 16. Всё спиртное направлено на исследование.
Фото © Pixabay
В Оренбургской области сотрудники полиции задержали двух женщин, причастных к сбыту суррогатного алкоголя, который стал причиной смерти человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД РФ по региону.
"В полицию Кваркенского района поступило сообщение о том, что в одном из населённых пунктов района скончалась 33-летняя женщина, а её сожитель находится в реанимационном отделении с отравлением метанолом. В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции установили двух женщин, причастных к сбыту алкоголя. Одна из них пояснила, что контрафактная продукция приобреталась в городе Орске", — отмечается в релизе.
Собеседник агентства добавил, что женщины задержаны. При обыске одной из них обнаружили 17 бутылок алкогольной продукции, четыре их которых были спрятаны за собачьей будкой, а у второй — ещё 16 бутылок. Всё найденное спиртное направлено на исследование.
Напомним, волна смертельных отравлений суррогатным алкоголем ранее произошла в Оренбуржье. Она началась 7 октября, когда сообщалось о девяти скончавшихся, однако это число продолжило расти. На данный момент известно о более чем 30 погибших. По делу задержано десять фигурантов, арестовано четыре человека. Все пострадавшие — жители восточного Оренбуржья. Суррогатный алкоголь они купили в Орске. Правоохранители также нашли магазин, где был приобретён спирт для изготовления опасного спиртного.
Комментариев: 0