В МЧС предупредили москвичей о сильном ветре
Пешеходам рекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Автовладельцев попросили парковаться подальше от деревьев.
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Во второй половине дня 23 октября в Москве ожидается сильный ветер. Такое предупреждение опубликовало Главное управление МЧС России по городу.
Сообщается, что непогода накроет столицу ориентировочно в ближайшее время и будет наблюдаться до 18:00 часов. В городе ожидаются порывы ветра до 18 метров в секунду.
В связи с этим в столичном главке МЧС рекомендовали пешеходам обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Автовладельцев попросили парковаться подальше от деревьев.
"В случае необходимости звоните по телефону 101 или единому телефону доверия ГУ МЧС России по городу Москве 8 (495) 637-22-22", — добавили в ведомстве.
А ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал, какая погода ждёт россиян зимой. Метеоролог сообщил, что температура воздуха будет около или выше нормы.
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