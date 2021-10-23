В МЧС предупредили москвичей о сильном ветре

Во второй половине дня 23 октября в Москве ожидается сильный ветер. Такое предупреждение опубликовало Главное управление МЧС России по городу.

Сообщается, что непогода накроет столицу ориентировочно в ближайшее время и будет наблюдаться до 18:00 часов. В городе ожидаются порывы ветра до 18 метров в секунду.

Фото © ГУ МЧС России по городу Москве

В связи с этим в столичном главке МЧС рекомендовали пешеходам обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Автовладельцев попросили парковаться подальше от деревьев.

"В случае необходимости звоните по телефону 101 или единому телефону доверия ГУ МЧС России по городу Москве 8 (495) 637-22-22", — добавили в ведомстве.