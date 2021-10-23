НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В МЧС предупредили москвичей о сильном ветре

Пешеходам рекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Автовладельцев попросили парковаться подальше от деревьев.

23 октября, 13:46

Фото © Pexels

Во второй половине дня 23 октября в Москве ожидается сильный ветер. Такое предупреждение опубликовало Главное управление МЧС России по городу.

Сообщается, что непогода накроет столицу ориентировочно в ближайшее время и будет наблюдаться до 18:00 часов. В городе ожидаются порывы ветра до 18 метров в секунду.

Фото © ГУ МЧС России по городу Москве

Фото © ГУ МЧС России по городу Москве

В связи с этим в столичном главке МЧС рекомендовали пешеходам обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Автовладельцев попросили парковаться подальше от деревьев.

"В случае необходимости звоните по телефону 101 или единому телефону доверия ГУ МЧС России по городу Москве 8 (495) 637-22-22", — добавили в ведомстве.

Вильфанд назвал самый холодный день предстоящей недели в Москве

Вильфанд назвал самый холодный день предстоящей недели в Москве

А ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал, какая погода ждёт россиян зимой. Метеоролог сообщил, что температура воздуха будет около или выше нормы.


Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1