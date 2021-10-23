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Российскую поэтессу не впустили на Украину из-за посещения Крыма

Кроме того, деятелю культуры запретили въезд в Незалежную на три года за нарушение законов.

23 октября, 13:53
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/denaliser?z=photo17294674_457249776/album17294674_0/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Алиса Денисова</a></p>

Фото © VK / Алиса Денисова

Госпогранслужба Украины не пустила на территорию страны российскую поэтессу, которая посещала Крым. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По данным СМИ, речь идёт об Алисе Денисовой.

"25-летняя россиянка прилетела в нашу страну из Испании. В ходе оформления пограничники установили, что она в нарушение установленного порядка въезда и выезда незаконно посещала временно оккупированную территорию АР Крым", — говорится в релизе погранслужбы.

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Отмечается, что россиянка неоднократно публиковала материалы на крымскую тематику и информацию о посещении Крыма. По словам девушки, отдыхать на полуостров она ездила в прошлом году. В ведомстве указали, что гражданке РФ запрещён въезд на Украину в течение трёх лет за нарушение норм законодательства Незалежной.

Сама Денисова уже прокомментировала случившееся в своём телеграм-канале.

"Запомните одно, если не хотите реветь на границе от того, что вас разлучают с любимым человеком, на вопрос, зачем вы ездили в Крым, отвечайте: "Я не ездил". Даже если ездили. У меня всё", — написала девушка.

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В свою очередь молодой человек Денисовой в "Инстаграме" рассказал, что девушку допрашивали три часа. После этого она улетела в итальянский город Тревизо.

Отметим, что это не первый раз, когда Алиса Денисова становится звездой новостей. Так, в 2016 году девушка угодила в скандал после того, как разделась для порносайта. Будучи студенткой, она публиковала свои "голые" фото на зарубежных порносайтах. Однако снимки появились в СМИ, поэтессу стали шантажировать журналисты одного из изданий.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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