В Британии назвали ЕС "диснеевской сказкой" и рассказали о трёх ошибках объединения
Если же Евросоюзу удастся выжить, организацию ждёт моральное устаревание, вопрос лишь в том, когда это случится, считает журналист.
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Проект Евросоюза был и остаётся неудавшейся федерацией, которая напоминает "диснеевскую сказку". Европейские власти допускают серьёзные ошибки сразу по трём направлениям, что в конечном итоге может привести к концу существования объединения. Такое мнение высказала журналистка Шерелл Джейкобс в статье для The Telegraph.
"Европейский проект был и остаётся иллюзией, диснеевской сказкой из 1950-х годов в обёртке континентальных правовых хитросплетений. Это неудавшаяся федерация, которую раздирает на части борьба за власть и тщеславие", — написала она.
Автор напомнила, что Британии "посчастливилось сбежать" из ЕС, пока у неё была такая возможность, ведь союз стоит на пороге кризиса, который угрожает его существованию, а политика властей Брюсселя лишь усугубляет это. Так, ЕС слишком активно вмешивается в управление экономикой государств-членов, что обеспечивает лишь медленный рост. Во-вторых, имеет претензии на глобальную значимость без возможностей реальной конкуренции. Кроме того, новые изъяны вскрылись в пандемию, а нелогичные меры, к примеру закрытие границ и препятствование экспорту вакцин, лишь укрепили центробежные силы.
При этом выживать ЕС удаётся благодаря везению и силе своего идеализма, считает Джейкобс. Однако организацию ждёт моральное устаревание, и вопрос лишь в том, когда это случится.
Пользователи согласились с мнением автора, однако некоторые из них выразили опасение, что после распада может возникнуть хаос или даже экономическая катастрофа и Британия из-за своего близкого расположения к блоку не сможет легко отделаться.
А ранее британцы раскритиковали Евросоюз из-за роста цен на газ и разговоры о войне с Россией. Многие обратили внимание на стабильные поставки топлива из РФ, а также ситуацию с завершением строительства "Северного потока – 2".
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