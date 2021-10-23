В Британии назвали ЕС "диснеевской сказкой" и рассказали о трёх ошибках объединения

Проект Евросоюза был и остаётся неудавшейся федерацией, которая напоминает "диснеевскую сказку". Европейские власти допускают серьёзные ошибки сразу по трём направлениям, что в конечном итоге может привести к концу существования объединения. Такое мнение высказала журналистка Шерелл Джейкобс в статье для The Telegraph.

"Европейский проект был и остаётся иллюзией, диснеевской сказкой из 1950-х годов в обёртке континентальных правовых хитросплетений. Это неудавшаяся федерация, которую раздирает на части борьба за власть и тщеславие", — написала она.

Автор напомнила, что Британии "посчастливилось сбежать" из ЕС, пока у неё была такая возможность, ведь союз стоит на пороге кризиса, который угрожает его существованию, а политика властей Брюсселя лишь усугубляет это. Так, ЕС слишком активно вмешивается в управление экономикой государств-членов, что обеспечивает лишь медленный рост. Во-вторых, имеет претензии на глобальную значимость без возможностей реальной конкуренции. Кроме того, новые изъяны вскрылись в пандемию, а нелогичные меры, к примеру закрытие границ и препятствование экспорту вакцин, лишь укрепили центробежные силы.

При этом выживать ЕС удаётся благодаря везению и силе своего идеализма, считает Джейкобс. Однако организацию ждёт моральное устаревание, и вопрос лишь в том, когда это случится.

Пользователи согласились с мнением автора, однако некоторые из них выразили опасение, что после распада может возникнуть хаос или даже экономическая катастрофа и Британия из-за своего близкого расположения к блоку не сможет легко отделаться.