В Австрии с 2022 года разрешат непрямую эвтаназию

Правительство Австрии разрешило с 2022 года пользоваться правом на получение содействия в непрямой эвтаназии неизлечимо больным и длительно страдающим тяжелобольным людям. Об этом сообщило австрийское агентство печати со ссылкой на решение кабинета министров.

Согласно законопроекту, для помощи при самоубийстве тяжелобольному пациенту предлагается специальный препарат, его действие приводит к смерти. Решение об эвтаназии может принимать только сам больной, которому следует оформить своё распоряжение в письменном виде. При этом суицид должны одобрить два врача, причём один из них должен специализироваться на паллиативной медицине.

При сохранении всех этих условий пациенту будет предоставлен препарат, который нужно будет принять самостоятельно путём проглатывания. В случае проблем с глотанием тяжелобольной сможет сделать это с помощью зонда. Кроме того, сообщается, что этот препарат можно будет приобрести в аптеках. Для несовершеннолетних непрямая эвтаназия остаётся запрещённой, как и активная прямая (в данном случае подразумевается помощь при суициде без согласия пациента).

В декабре 2021 года парламенту Австрии предстоит проголосовать за этот новый законопроект. В силу он должен вступить с 1 января 2022 года.