В Испании разрешили эвтаназию
Таким правом смогут воспользоваться неизлечимо больные люди.
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В Испанском конгрессе был принят закон, который позволит неизлечимо больным людям, добровольно прекращать свои страдания. Об этом сообщило издание Associated Press.
Планируется, что закон вступит в силу в середине июля. Он будет регулировать как эвтаназию, так и ассистированный суицид — метод, когда медсотрудник обязан предоставить пациенту всё возможное для сознательной смерти.
Отмечается, что такой способ ухода из жизни будет доступен далеко не всем. Для того, чтобы совершить ассистированный суицид, необходимо быть больным неизлечимым заболеванием, причиняющим страдания, а также подать специальное заявление на рассмотрение комиссии. Перед вынесением решения у пациента ещё четыре раза спросят, точно ли он этого хочет.
Эвтаназия и ассистированный суицид официально разрешены в Бельгии, Германии, Люксембурге, Канаде, Нидерландах и Швейцарии. В некоторых штатах США возможна пассивная эвтаназия, при которой человека отключают от аппарата поддержания жизни.
Ранее Лайф писал, куда из России летят делать эвтаназию.
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