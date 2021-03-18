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Тела ребёнка и двух женщин нашли в автомобиле в Туле — видео

Следователи склоняются к версии, что к трагедии привёл вышедший из строя фильтр.

18 марта 2021, 19:25

Видео © LIFE

Тела трёх человек обнаружили в припаркованном автомобиле на улице Болдина в Туле. Как сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах, в салоне запертой машины находилась 32-летняя владелица, её полугодовалый сын и 35-летняя подруга.

По предварительной версии, они насмерть отравились угарным газом из-за вышедшего из строя фильтра. В пользу этой версии говорят пятна тосола и масла, обнаруженные под автомобилем. Точную причину смерти женщин и малыша установят после проведения судебно-медицинских экспертиз. По факту гибели людей уже возбуждено уголовное дело.

"Следственными органами СК РФ по Тульской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам", — сообщили в региональном СУ СКР.

Тела пяти человек нашли в доме в Тамбовской области

Тела пяти человек нашли в доме в Тамбовской области

А ранее во Владивостоке маленькие брат и сестра погибли в результате пожара в многоэтажке. Тела детей обнаружили во время тушения возгорания в квартире на 21-м этаже высотки.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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