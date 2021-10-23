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В США умер российский миллиардер Валентин Гапонцев

Бизнесмен ушёл из жизни в 82 года. Известность и состояние предпринимателю принесли научные разработки в области лазерной физики.

23 октября, 14:39
<p>Валентин Гапонцев. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Валентин Гапонцев. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Бизнесмен Валентин Гапонцев, 54-й в списке двухсот богатейших бизнесменов России по версии Forbes, умер в США после продолжительной болезни. Предприниматель скончался 22 октября, однако точные причины смерти пока не известны. Об этом сообщает журнал Forbes со ссылкой на источник, близкий к семье физика.

Известно, что Гапонцев на протяжении нескольких лет перед смертью боролся с онкологическим заболеванием. Новость также подтвердил изданию сын предпринимателя Денис Гапонцев. Кроме того, на своей странице в "Фейсбуке" он сменил оформление на чёрное.

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Валентин Гапонцев — российский и американский физик и бизнесмен, совладелец компании IPG Photonics. Он стал одним из первых предпринимателей в области лазерной физики и техники, волоконных и оптоэлектронных технологий. Благодаря своей деятельности ему удалось заработать состояние в $2,8 миллиарда. Гапонцев родился в 1939 году во Львове, где окончил Львовский политехнический институт и начал работу в одном из конструкторских бюро Министерства радиопромышленности СССР. После окончания аспирантуры МФТИ перешёл в Академию наук СССР.

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Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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