Что такое лиминальное пространство и почему людям становится плохо даже от одного взгляда на него

Пробегите взглядом картинки ниже. Что у них есть общего? Вариантов может быть множество: в кадре нет людей, а смотреть на это весьма жутко. Это далеко не всё, что их объединяет

Фото © Reddit / LiminalSpace

Под лиминальными пространствами понимают самые обычные места, которые в текущий момент находятся в несвойственном для них состоянии. Из-за этого их вид вызывает тревогу и чувство дезориентации у наблюдающих или людей, которые там находятся

Фото © Reddit / LiminalSpace

Слово "лиминальный" подразумевает, что такие места переходные, на которые мы не обращаем внимания, отправляясь из одной точки в другую

Фото © Reddit / LiminalSpace

Среди типичных лиминальных пространств можно выделить пустой коридор школы или больницы, квартиру без мебели, игровые площадки без детей

Фото © Reddit / LiminalSpace

Самое интересное, эффект лиминальных пространств действует не только на тех, кто попадает в них вживую. Даже фотографии иногда хватает, чтобы испытать весь спектр эмоций на себе

Фото © Reddit / LiminalSpace

Лиминальные пространства часто обсуждают в англоязычном Интернете, в особенности на "Реддите". В последнем даже есть специальная тема Liminal Space, в которой пользователи публикуют собственные фотографии из таких мест

Фото © Reddit / LiminalSpace

Кроме того, этот эффект породил ещё два интернет-феномена: dreamcore и weirdcore

Фото © Reddit / LiminalSpace

Обычно фотографии dreamcore (от англ. dream — сон) — это снимки вполне реальных мест, которые были сняты с необычного ракурса. Когда пользователи смотрят на такие изображения, им кажется, что они уже видели что-то такое в сновидениях

Фото © Reddit / LiminalSpace

Под weirdcore понимаются сюрреалистические иллюстрации, от просмотра которых кому-то становится не по себе, а у других могут случиться панические атаки

Фото © Reddit / LiminalSpace

Кроме того, у этих фотографий есть ещё один занимательный эффект. Многие зрители испытывают чувство дежавю. Как это работает — никто так и не описал, но, похоже, пользователям Сети это не так и важно