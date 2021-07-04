Что такое лиминальное пространство и почему людям становится плохо даже от одного взгляда на него
Вспомните свою старую квартиру прямо перед тем, как из неё съехать. Пустые комнаты, голые стены, звонкое эхо — это точно вызывало чувство тревоги. Возможно, тогда вы приняли его за ностальгию, но всё не так просто. Оказывается, для подобных мест даже есть специальный термин — лиминальные пространства. Разбираемся, что это такое, и знакомимся с самыми жуткими примерами.
Пробегите взглядом картинки ниже. Что у них есть общего? Вариантов может быть множество: в кадре нет людей, а смотреть на это весьма жутко. Это далеко не всё, что их объединяет
Под лиминальными пространствами понимают самые обычные места, которые в текущий момент находятся в несвойственном для них состоянии. Из-за этого их вид вызывает тревогу и чувство дезориентации у наблюдающих или людей, которые там находятся
Слово "лиминальный" подразумевает, что такие места переходные, на которые мы не обращаем внимания, отправляясь из одной точки в другую
Среди типичных лиминальных пространств можно выделить пустой коридор школы или больницы, квартиру без мебели, игровые площадки без детей
Самое интересное, эффект лиминальных пространств действует не только на тех, кто попадает в них вживую. Даже фотографии иногда хватает, чтобы испытать весь спектр эмоций на себе
Лиминальные пространства часто обсуждают в англоязычном Интернете, в особенности на "Реддите". В последнем даже есть специальная тема Liminal Space, в которой пользователи публикуют собственные фотографии из таких мест
Кроме того, этот эффект породил ещё два интернет-феномена: dreamcore и weirdcore
Обычно фотографии dreamcore (от англ. dream — сон) — это снимки вполне реальных мест, которые были сняты с необычного ракурса. Когда пользователи смотрят на такие изображения, им кажется, что они уже видели что-то такое в сновидениях
Под weirdcore понимаются сюрреалистические иллюстрации, от просмотра которых кому-то становится не по себе, а у других могут случиться панические атаки
Кроме того, у этих фотографий есть ещё один занимательный эффект. Многие зрители испытывают чувство дежавю. Как это работает — никто так и не описал, но, похоже, пользователям Сети это не так и важно
WOW-news
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