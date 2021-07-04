Модель примерила настолько крошечный купальник, что никто и не заметил, в чём тут подвох
Впрочем, судя по комментариям поклонников, их не смутило бы, даже если Бэлль появилась бы вовсе без бикини.
25-летняя модель из Сиднея, Австралия, благодаря своей фигуре смогла заполучить целую армию из 1,3 млн фанатов. Бэлль Лючия регулярно демонстрирует её на фоне живописных пляжей или дизайнерского дома. Но поклонников мало волнует что-то, за исключением идеальных форм модели.
В этот раз девушка снялась в ванной, позируя перед зеркалом в персиковом купальнике. Он и так был довольно скромного размера и не пытался прикрыть хоть что-то на теле модели. Но Бэлль пошла дальше и поддалась новому модному веянию — надела топ от бикини наоборот, подкорректировав завязки. Фанаты оценили такой стиль Бэлль, при котором она стала только красивее.
Вот это я понимаю — королева
Такой цвет прекрасный... Как и ты🧡
Изумительное сочетание идеальной фигуры и милого лица. А судя по ответам в комментариях, ты ещё и человек приятный. Вот повезёт кому-то!
Несмотря на молодой возраст и маленького ребёнка на руках, Бэлль смогла добиться успеха в мире моды — и всё благодаря своему упорству. Девушка не утаивает от поклонников, насколько тяжела работа модели. Однажды она даже попала в больницу, не выдержав постоянных перелётов между съёмками. Тогда она поняла, что нужно что-то делать со своим трудоголизмом. "Очень важно прислушиваться к себе и вовремя брать перерывы, ребят", — посоветовала она фанатам.
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