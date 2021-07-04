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Модель примерила настолько крошечный купальник, что никто и не заметил, в чём тут подвох

Впрочем, судя по комментариям поклонников, их не смутило бы, даже если Бэлль появилась бы вовсе без бикини.

4 июля, 14:00

Фото © Instagram / belle_lucia

25-летняя модель из Сиднея, Австралия, благодаря своей фигуре смогла заполучить целую армию из 1,3 млн фанатов. Бэлль Лючия регулярно демонстрирует её на фоне живописных пляжей или дизайнерского дома. Но поклонников мало волнует что-то, за исключением идеальных форм модели.

Фото © Instagram / belle_lucia

Фото © Instagram / belle_lucia

В этот раз девушка снялась в ванной, позируя перед зеркалом в персиковом купальнике. Он и так был довольно скромного размера и не пытался прикрыть хоть что-то на теле модели. Но Бэлль пошла дальше и поддалась новому модному веянию — надела топ от бикини наоборот, подкорректировав завязки. Фанаты оценили такой стиль Бэлль, при котором она стала только красивее.

Фото © Instagram / belle_lucia

Фото © Instagram / belle_lucia

Вот это я понимаю — королева

itslydboss

Такой цвет прекрасный... Как и ты🧡

melissaradford

Изумительное сочетание идеальной фигуры и милого лица. А судя по ответам в комментариях, ты ещё и человек приятный. Вот повезёт кому-то!

joyanax

Фото © Instagram / belle_lucia

Фото © Instagram / belle_lucia

Несмотря на молодой возраст и маленького ребёнка на руках, Бэлль смогла добиться успеха в мире моды — и всё благодаря своему упорству. Девушка не утаивает от поклонников, насколько тяжела работа модели. Однажды она даже попала в больницу, не выдержав постоянных перелётов между съёмками. Тогда она поняла, что нужно что-то делать со своим трудоголизмом. "Очень важно прислушиваться к себе и вовремя брать перерывы, ребят", — посоветовала она фанатам.

Ратаковски превратила новорождённого сына в аксессуар, лишь бы он не закрывал её тело в бикини

Ратаковски превратила новорождённого сына в аксессуар, лишь бы он не закрывал её тело в бикини

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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