Модель примерила настолько крошечный купальник, что никто и не заметил, в чём тут подвох

25-летняя модель из Сиднея, Австралия, благодаря своей фигуре смогла заполучить целую армию из 1,3 млн фанатов. Бэлль Лючия регулярно демонстрирует её на фоне живописных пляжей или дизайнерского дома. Но поклонников мало волнует что-то, за исключением идеальных форм модели.

Фото © Instagram / belle_lucia

В этот раз девушка снялась в ванной, позируя перед зеркалом в персиковом купальнике. Он и так был довольно скромного размера и не пытался прикрыть хоть что-то на теле модели. Но Бэлль пошла дальше и поддалась новому модному веянию — надела топ от бикини наоборот, подкорректировав завязки. Фанаты оценили такой стиль Бэлль, при котором она стала только красивее.

Фото © Instagram / belle_lucia

Вот это я понимаю — королева itslydboss

Такой цвет прекрасный... Как и ты🧡 melissaradford

Изумительное сочетание идеальной фигуры и милого лица. А судя по ответам в комментариях, ты ещё и человек приятный. Вот повезёт кому-то! joyanax

Фото © Instagram / belle_lucia