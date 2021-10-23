В РПЦ призвали проявить снисхождение к оголившей грудь возле храма в Москве модели

В Русской православной церкви (РПЦ) призвали проявить снисхождение к модели Лолите Богдановой, оголившей грудь на фоне храма Василия Блаженного. По словам главы Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям с общественностью и СМИ Вахтанга Кипшидзе, 22-летнюю блогершу, известную под псевдонимом Lola Bunny, можно простить, если она не только попросит прощения, но и искренне раскается.

"Раскаяние, в моём представлении, предполагает нечто большее, чем просто слова. Это регулируется в том числе и уголовно-процессуальными документами. Если она принесёт деятельное раскаяние, то не сомневаюсь, что правоприменительные органы проявят к ней снисхождение. Тому уже было множество примеров", — цитирует радиостанция "Говорит Москва" его слова.