В РПЦ призвали проявить снисхождение к оголившей грудь возле храма в Москве модели
Там считают, что если девушка "принесёт деятельное раскаяние", то правоприменительные органы пойдут ей навстречу.
Фото © Telegram / LOLABUNNY
В Русской православной церкви (РПЦ) призвали проявить снисхождение к модели Лолите Богдановой, оголившей грудь на фоне храма Василия Блаженного. По словам главы Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям с общественностью и СМИ Вахтанга Кипшидзе, 22-летнюю блогершу, известную под псевдонимом Lola Bunny, можно простить, если она не только попросит прощения, но и искренне раскается.
"Раскаяние, в моём представлении, предполагает нечто большее, чем просто слова. Это регулируется в том числе и уголовно-процессуальными документами. Если она принесёт деятельное раскаяние, то не сомневаюсь, что правоприменительные органы проявят к ней снисхождение. Тому уже было множество примеров", — цитирует радиостанция "Говорит Москва" его слова.
Ранее Лайф писал, что на 22-летнюю модель завели дело за публикацию видео с голой грудью. Статья предусматривает наказание до одного года лишения свободы. Сейчас девушка, снявшая ролик, находится под подпиской о невыезде.
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