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Пересильд и Шипенко поделились подробностями отказа техники при стыковке с МКС

По их словам, весь полёт до этого проходил спокойно, они знали все детали благодаря подготовке.

23 октября, 15:53
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CVVIAlQofPh/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">juliaperesild</a></p>

Фото © Instagram / juliaperesild

При стыковке корабля "Союз МС-19", на котором находились актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко, с Международной космической станцией (МКС) случился отказ техники. Участники полёта поделились ощущениями, пережитыми в тот момент, а также тем, как это происходило.

"Я уже видел солнечные батареи в свой иллюминатор. На самом деле всё было нормально. Когда первая система "Курс" отказала, я ещё снимал, у меня была камера там. Потом, когда отказала вторая, а я камерой махал перед лицом Антона (Шкаплеров, руководитель экипажа. — Прим. Лайфа), я решил, что больше этого, пожалуй, делать не надо", — сказал Шипенко в эфире программы "Вечерний Ургант".

Клим Шипенко ответил на вопрос о дате выхода фильма "Вызов", снятого на МКС

Клим Шипенко ответил на вопрос о дате выхода фильма "Вызов", снятого на МКС

Пересильд заметила, что в момент отказа автоматической системы сближения посмотрела на Шипенко и запомнила этот взгляд. В тот момент никто из них не проронил ни слова, и тогда актриса заявила Шкаплерову, что "готова приступить к расчётам".

"Каким расчётам? Что в этот момент я хотела рассчитать?" — удивилась Пересильд.

При этом оба заметили, что весь полёт проходил спокойно, ведь ко всем его деталям они были подготовлены в центре космонавтики и знали, что их ждёт.

Актриса Пересильд на МКС работала на грани возможностей

Актриса Пересильд на МКС работала на грани возможностей

Напомним, Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд вместе с космонавтом Антоном Шкаплеровым отправились 5 октября на Международную космическую станцию (МКС) для съёмок фильма "Вызов". На МКС Шипенко и Пересильд пробыли 12 дней, в течение которых усиленно работали над фильмом — даже в ущерб сну. 17 октября около 04:20 мск корабль с актрисой, режиссёром и космонавтом Олегом Новицким отстыковался от МКС, а уже в 07:35 мск приземлился в 148 километрах юго-восточнее казахстанского Жезказгана. В "Роскосмосе" рассказали, что самочувствие членов киноэкипажа хорошее. А гендиректор Первого канала Константин Эрнст, в свою очередь, отметил, что Шипенко и Пересильд выполнили 120 процентов съёмочного плана.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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