Пересильд и Шипенко поделились подробностями отказа техники при стыковке с МКС

При стыковке корабля "Союз МС-19", на котором находились актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко, с Международной космической станцией (МКС) случился отказ техники. Участники полёта поделились ощущениями, пережитыми в тот момент, а также тем, как это происходило.

"Я уже видел солнечные батареи в свой иллюминатор. На самом деле всё было нормально. Когда первая система "Курс" отказала, я ещё снимал, у меня была камера там. Потом, когда отказала вторая, а я камерой махал перед лицом Антона (Шкаплеров, руководитель экипажа. — Прим. Лайфа), я решил, что больше этого, пожалуй, делать не надо", — сказал Шипенко в эфире программы "Вечерний Ургант".

Пересильд заметила, что в момент отказа автоматической системы сближения посмотрела на Шипенко и запомнила этот взгляд. В тот момент никто из них не проронил ни слова, и тогда актриса заявила Шкаплерову, что "готова приступить к расчётам".

"Каким расчётам? Что в этот момент я хотела рассчитать?" — удивилась Пересильд.