Адвокат связала предоставление убежища Исмаилову с решением прокуратуры Швейцарии

Бизнесмен и бывший владелец Черкизовского рынка в Москве Тельман Исмаилов получил политическое убежище в Черногории из-за решения прокуратуры Цюриха о закрытии против него дела об отмывании денег. Об этом рассказала адвокат предпринимателя Марина Русакова.

"Один из основных документов, который сыграл решающую роль в предоставлении Тельману [Исмаилову] политического убежища, был представлен из прокуратуры Цюриха, закрывшей 5 января этого года уголовное дело об отмывании денег против предпринимателя. Это дело в Швейцарии закрыто, Исмаилову выплачена компенсация в размере более 15 тысяч швейцарских франков", — передаёт ТАСС её слова.