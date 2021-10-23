Адвокат связала предоставление убежища Исмаилову с решением прокуратуры Швейцарии
В Цюрихе 5 января закрыли уголовное дело об отмывании денег против бизнесмена. Именно это и сыграло решающую роль в предоставлении Черногорией необходимых предпринимателю документов.
Тельман Исмаилов. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Бизнесмен и бывший владелец Черкизовского рынка в Москве Тельман Исмаилов получил политическое убежище в Черногории из-за решения прокуратуры Цюриха о закрытии против него дела об отмывании денег. Об этом рассказала адвокат предпринимателя Марина Русакова.
"Один из основных документов, который сыграл решающую роль в предоставлении Тельману [Исмаилову] политического убежища, был представлен из прокуратуры Цюриха, закрывшей 5 января этого года уголовное дело об отмывании денег против предпринимателя. Это дело в Швейцарии закрыто, Исмаилову выплачена компенсация в размере более 15 тысяч швейцарских франков", — передаёт ТАСС её слова.
Прокуратура Цюриха сочла недостоверными сведения, представленные Москвой как обоснование виновности бизнесмена, отметила Русакова. Поэтому, как она указала, именно это решение, представленное Черногорскому суду, и сыграло решающую роль.
Напомним, в 2017 году Басманный суд Москвы заочно арестовал Исмаилова по обвинению в организации двух убийств — владельца торговых комплексов Владимира Савкина и учредителя "Люблино моторс" Юрия Брилёва. Экс-владельцу Черкизовского рынка также предъявили обвинение в незаконном обороте оружия. 1 октября 2021 года Исмаилова задержали в Черногории по запросу России. По словам его адвоката, это произошло после того, как бизнесмен подал прошение о политическом убежище. Накануне стало известно, что в Черногории Исмаилову предоставили убежище.
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