В Саратове школьницу госпитализировали с алкогольным отравлением

Прокуратура начала проверку после госпитализации несовершеннолетней девочки в Саратове, по предварительным данным, отравившейся алкоголем.

"Прокуратурой организована проверка по факту госпитализации несовершеннолетней с признаками отравления. Установлено, что 23 октября в дежурную часть поступило сообщение о госпитализации девочки 2007 года рождения в медицинское учреждение, предположительно, с алкогольным отравлением", — указали в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

ГУ МВД РФ по Саратовской области также проводит процессуальную проверку по данному факту. В ведомстве отметили, что будет дана оценка соблюдению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, надлежащего исполнения обязанностей по воспитанию ребёнка.

По предварительным данным, вечером 22 октября школьница распивала спиртные напитки с 18-летним парнем. Как передаёт ТАСС, семья девочки ранее на учёте не состояла. Административные протоколы составлены на молодого человека и одного из родителей несовершеннолетней. Школьницу поставят на учёт в органах внутренних дел.