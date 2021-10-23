НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Саратове школьницу госпитализировали с алкогольным отравлением

По предварительным данным, выпивала подросток вместе с 18-летним парнем. Девочку поставят на учёт.

23 октября, 16:14
<p>Фото © <a href="https://pixabay.com/ru/photos/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8C%D1%8F%D0%BA-%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8-%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C-3404/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Pixabay</a> </p>

Фото © Pixabay

Прокуратура начала проверку после госпитализации несовершеннолетней девочки в Саратове, по предварительным данным, отравившейся алкоголем.

"Прокуратурой организована проверка по факту госпитализации несовершеннолетней с признаками отравления. Установлено, что 23 октября в дежурную часть поступило сообщение о госпитализации девочки 2007 года рождения в медицинское учреждение, предположительно, с алкогольным отравлением", — указали в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Прокуратура уточнила число погибших от отравления поддельной водкой на Урале

Прокуратура уточнила число погибших от отравления поддельной водкой на Урале

ГУ МВД РФ по Саратовской области также проводит процессуальную проверку по данному факту. В ведомстве отметили, что будет дана оценка соблюдению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, надлежащего исполнения обязанностей по воспитанию ребёнка.

По предварительным данным, вечером 22 октября школьница распивала спиртные напитки с 18-летним парнем. Как передаёт ТАСС, семья девочки ранее на учёте не состояла. Административные протоколы составлены на молодого человека и одного из родителей несовершеннолетней. Школьницу поставят на учёт в органах внутренних дел.

Ранее полиция задержала причастных к сбыту суррогатного алкоголя в Оренбуржье женщин. При обыске у одной из подозреваемых обнаружили 17 бутылок алкогольной продукции.

Авторы
Николь Вербер

Николь Вербер

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1