В Саратове школьницу госпитализировали с алкогольным отравлением
По предварительным данным, выпивала подросток вместе с 18-летним парнем. Девочку поставят на учёт.
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Прокуратура начала проверку после госпитализации несовершеннолетней девочки в Саратове, по предварительным данным, отравившейся алкоголем.
"Прокуратурой организована проверка по факту госпитализации несовершеннолетней с признаками отравления. Установлено, что 23 октября в дежурную часть поступило сообщение о госпитализации девочки 2007 года рождения в медицинское учреждение, предположительно, с алкогольным отравлением", — указали в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
ГУ МВД РФ по Саратовской области также проводит процессуальную проверку по данному факту. В ведомстве отметили, что будет дана оценка соблюдению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, надлежащего исполнения обязанностей по воспитанию ребёнка.
По предварительным данным, вечером 22 октября школьница распивала спиртные напитки с 18-летним парнем. Как передаёт ТАСС, семья девочки ранее на учёте не состояла. Административные протоколы составлены на молодого человека и одного из родителей несовершеннолетней. Школьницу поставят на учёт в органах внутренних дел.
Ранее полиция задержала причастных к сбыту суррогатного алкоголя в Оренбуржье женщин. При обыске у одной из подозреваемых обнаружили 17 бутылок алкогольной продукции.
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