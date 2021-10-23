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Легендарная ABBA выпустила неизвестный трек 70-х

Композиция Just A Notion войдёт в новый альбом Voyage, релиз которого запланирован на 5 ноября.

23 октября, 16:50
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CVSBA8Ro2iR/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">abba</a></p>

Фото © Instagram / abba

Известная шведская поп-группа ABBA выпустила песню Just A Notion. Это неизданный сингл возрастом около 40 лет. Композиция была написана в 70-х годах для шестого альбома группы Voulez-Vous, но в трек-лист так и не попала.

Легендарная ABBA представила две песни из первого за 40 лет альбома

Легендарная ABBA представила две песни из первого за 40 лет альбома

Just A Notion — третий сингл группы ABBA, выпущенный в 2021 году. Композиция войдёт в новый альбом Voyage, релиз которого запланирован на 5 ноября.

Ранее Андрей Данилко поделился отрывком новой песни Верки Сердючки. Для создания композиции артист отправился в Стокгольм.

Авторы
Николь Вербер

Николь Вербер

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