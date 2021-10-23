Легендарная ABBA выпустила неизвестный трек 70-х
Композиция Just A Notion войдёт в новый альбом Voyage, релиз которого запланирован на 5 ноября.
Фото © Instagram / abba
Известная шведская поп-группа ABBA выпустила песню Just A Notion. Это неизданный сингл возрастом около 40 лет. Композиция была написана в 70-х годах для шестого альбома группы Voulez-Vous, но в трек-лист так и не попала.
Just A Notion — третий сингл группы ABBA, выпущенный в 2021 году. Композиция войдёт в новый альбом Voyage, релиз которого запланирован на 5 ноября.
Ранее Андрей Данилко поделился отрывком новой песни Верки Сердючки. Для создания композиции артист отправился в Стокгольм.
Комментариев: 0