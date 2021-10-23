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Путин пригласил израильского премьера посетить Петербург

Нафтали Бенет ответил, что будет рад нанести ещё один визит в Россию.

23 октября, 17:12
<p>Фото © Kremlin.ru</p>

Фото © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин пригласил премьер-министра Израиля Нафтали Бенета вместе с супругой посетить Санкт-Петербург. Об этом сообщила канцелярия главы израильского кабмина.

Российский лидер поинтересовался у Бенета по телефону, как тот провёл выходные в Сочи, и поблагодарил его за хорошую и обстоятельную встречу, состоявшуюся накануне. Израильский премьер в свою очередь принял приглашение и ответил, что будет рад нанести ещё один визит в Россию.

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Напомним, встреча Путина и Бенета состоялась в Сочи 22 октября. Переговоры были приурочены к 30-летию восстановления дипломатических отношений между государствами. Лидеры обсудили стратегические вопросы, включая координацию по Сирии в области безопасности. Это первый визит Бенета в Россию в качестве премьера, в должность он вступил в июне.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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