Путин пригласил израильского премьера посетить Петербург

Президент России Владимир Путин пригласил премьер-министра Израиля Нафтали Бенета вместе с супругой посетить Санкт-Петербург. Об этом сообщила канцелярия главы израильского кабмина.

Российский лидер поинтересовался у Бенета по телефону, как тот провёл выходные в Сочи, и поблагодарил его за хорошую и обстоятельную встречу, состоявшуюся накануне. Израильский премьер в свою очередь принял приглашение и ответил, что будет рад нанести ещё один визит в Россию.