В Большой театр с 28 октября будут пускать только по QR-кодам

С 28 октября Большой театр будет пускать на спектакли и прочие представления только при наличии QR-кода о вакцинации от коронавирусной инфекции или подтверждающего статус переболевшего ковидом. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

"С 28 октября 2021 года посещение спектаклей и концертов Большого театра возможно только при предъявлении зрителем своего паспорта и QR-кода, подтверждающего факт вакцинации против новой коронавирусной инфекции или перенесённого заболевания", — говорится в сообщении театра, опубликованном на странице в соцсети "ВКонтакте".

Вместе с паспортом и QR-кодом зрители также должны иметь при себе индивидуальные средства защиты органов дыхания. В случае невозможности исполнить новые требования посетитель вправе потребовать возврат билета. Однако сделать это необходимо не позднее времени начала представления. При этом отмечается, что несовершеннолетним QR-код для входа в театр не потребуется.