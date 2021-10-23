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В Большой театр с 28 октября будут пускать только по QR-кодам

В случае невозможности исполнить новые требования зритель вправе вернуть билет. Однако сделать это необходимо не позднее времени начала спектакля.

23 октября, 17:33
<p>Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе</p>

Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе

С 28 октября Большой театр будет пускать на спектакли и прочие представления только при наличии QR-кода о вакцинации от коронавирусной инфекции или подтверждающего статус переболевшего ковидом. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

"С 28 октября 2021 года посещение спектаклей и концертов Большого театра возможно только при предъявлении зрителем своего паспорта и QR-кода, подтверждающего факт вакцинации против новой коронавирусной инфекции или перенесённого заболевания", — говорится в сообщении театра, опубликованном на странице в соцсети "ВКонтакте".

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Вместе с паспортом и QR-кодом зрители также должны иметь при себе индивидуальные средства защиты органов дыхания. В случае невозможности исполнить новые требования посетитель вправе потребовать возврат билета. Однако сделать это необходимо не позднее времени начала представления. При этом отмечается, что несовершеннолетним QR-код для входа в театр не потребуется.

Ранее сообщалось, что суд отклонил иск Анастасии Волочковой к Большому театру на 200 миллионов рублей. Артистка требовала признать незаконным предоставление отпуска длиной в 11 лет, однако и это прошение не было удовлетворено.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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