ЦСКА на своём поле победил самарские "Крылья Советов" в матче 12-го тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

На 11-й минуте Иван Сергеев вывел гостей вперёд. Лидерство "Крыльев Советов" сохранялось до начала второго тайма.

Армейцы после перерыва забили три гола подряд и вырвали победу. По голу забили Чидера Эджуке, Фёдор Чалов и Антон Заболотный.

Дзагоев в полном порядке – здорово нашел Чалова пасом из глубины. Хочется пересмотреть этот гол заново 🤩 pic.twitter.com/kBFTe0jyeA — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 23, 2021

ЦСКА набрал 23 очка и догнал лидирующих в таблице чемпионата России "Зенит" и "Динамо". По дополнительным показателям первое место занимают бело-голубые, петербургский клуб идёт вторым, красно-синие — третьими. "Крылья Советов" с 16 баллами остались на восьмой позиции.