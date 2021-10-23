Троевластие: ЦСКА выиграл у "Крыльев Советов" и догнал "Зенит" с "Динамо" в таблице РПЛ
Решающий гол на 85-й минуте забил Фёдор Чалов, вышедший на замену в середине второго тайма.
Фото © ПФК ЦСКА
ЦСКА на своём поле победил самарские "Крылья Советов" в матче 12-го тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.
На 11-й минуте Иван Сергеев вывел гостей вперёд. Лидерство "Крыльев Советов" сохранялось до начала второго тайма.
Армейцы после перерыва забили три гола подряд и вырвали победу. По голу забили Чидера Эджуке, Фёдор Чалов и Антон Заболотный.
Дзагоев в полном порядке – здорово нашел Чалова пасом из глубины. Хочется пересмотреть этот гол заново 🤩 pic.twitter.com/kBFTe0jyeA— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 23, 2021
ЦСКА набрал 23 очка и догнал лидирующих в таблице чемпионата России "Зенит" и "Динамо". По дополнительным показателям первое место занимают бело-голубые, петербургский клуб идёт вторым, красно-синие — третьими. "Крылья Советов" с 16 баллами остались на восьмой позиции.
Чемпионат России по футболу
Премьер-лига. 12-й тур
ЦСКА — "Крылья Советов" — 3:1
Голы: Сергеев 11' (0:1), Эджуке 57' (1:1), Чалов 85' (2:1), Заболотный 89' (3:1)
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