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Троевластие: ЦСКА выиграл у "Крыльев Советов" и догнал "Зенит" с "Динамо" в таблице РПЛ

Решающий гол на 85-й минуте забил Фёдор Чалов, вышедший на замену в середине второго тайма.

23 октября, 17:53
<p>Фото © ПФК ЦСКА</p>

Фото © ПФК ЦСКА

ЦСКА на своём поле победил самарские "Крылья Советов" в матче 12-го тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

На 11-й минуте Иван Сергеев вывел гостей вперёд. Лидерство "Крыльев Советов" сохранялось до начала второго тайма.

Армейцы после перерыва забили три гола подряд и вырвали победу. По голу забили Чидера Эджуке, Фёдор Чалов и Антон Заболотный.

ЦСКА набрал 23 очка и догнал лидирующих в таблице чемпионата России "Зенит" и "Динамо". По дополнительным показателям первое место занимают бело-голубые, петербургский клуб идёт вторым, красно-синие — третьими. "Крылья Советов" с 16 баллами остались на восьмой позиции.

Чемпионат России по футболу

Премьер-лига. 12-й тур

ЦСКА — "Крылья Советов" — 3:1

Голы: Сергеев 11' (0:1), Эджуке 57' (1:1), Чалов 85' (2:1), Заболотный 89' (3:1)

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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