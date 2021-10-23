Коммунальщики в Петербурге уничтожили барельеф с Лукашенко в виде Медузы Горгоны

Барельеф с Лукашенко, который разместили в Питере. Видео © Instagram / zoomstreetart

В Санкт-Петербурге коммунальные службы уничтожили барельеф, на котором было изображено лицо президента Белоруссии Александра Лукашенко в виде Медузы Горгоны. На доме на улице Пушкинской, 20 работа под названием "Зло рядом" провисела менее суток. По словам автора, уличного художника Zoomstreetart, он ожидал такого развития событий.

"То, что уберут, было ожидаемо, но то, что они подорвались так быстро, немного удивило. Ну ладно, в скоротечности жизни стрит-арта и есть его прелесть", — приводит слова художника "Подъём".

По словам собеседника, в ближайшее время новой работы по Лукашенко не планируется, ведь он реализовал ту идею, которая у него была, и посвящать свою карьеру "мелкому диктатору" не собирается.

В Администрации Центрального района Северной столицы подтвердили, что работу уничтожили коммунальщики, но не уточнили, будут ли разыскивать автора барельефа.