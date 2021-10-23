Стали известны подробности смерти звезды фильма "Следствие ведут знатоки. Полуденный вор" Татьяны Бестаевой

По данным издания, изначально актриса лечилась в Москве, однако через какое-то время родственники забрали её в Санкт-Петербург. В одной из больниц Северной столицы Бестаевой и не стало. Сейчас родные артистки решают, перевозить ли тело звезды обратно в Москву или проводить её в последний путь в Петербурге.

Информация о месте и дате прощания пока не известна, она будет сообщена позднее на сайте Театра имени Моссовета, в котором почти всю жизнь трудилась Бестаева.

Как уже писал Лайф, Бестаева родилась 13 июня 1937 года в селе Чурбаули Северной Осетии. В 1961 году она окончила ВГИК и стала актрисой Театра имени Моссовета. Зрителям актриса знакома по ролям Палагны в фильме "Тени забытых предков", Лили-Бэлл в спектакле "Странная миссис Сэвидж" и другим.

