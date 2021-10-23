Стали известны подробности смерти звезды фильма "Следствие ведут знатоки. Полуденный вор" Татьяны Бестаевой
84-летней артистки не стало в одной из больниц Петербурга. Сейчас её родственники решают, перевозить ли тело звезды обратно в Москву или проводить её в последний путь в Северной столице.
Татьяна Бестаева. Фото © "Кинопоиск"
Умершая на 85-м году жизни советская и российская актриса театра и кино Татьяна Бестаева долго болела. Об этом сообщает Пятый канал со ссылкой на источник.
По данным издания, изначально актриса лечилась в Москве, однако через какое-то время родственники забрали её в Санкт-Петербург. В одной из больниц Северной столицы Бестаевой и не стало. Сейчас родные артистки решают, перевозить ли тело звезды обратно в Москву или проводить её в последний путь в Петербурге.
Информация о месте и дате прощания пока не известна, она будет сообщена позднее на сайте Театра имени Моссовета, в котором почти всю жизнь трудилась Бестаева.
Как уже писал Лайф, Бестаева родилась 13 июня 1937 года в селе Чурбаули Северной Осетии. В 1961 году она окончила ВГИК и стала актрисой Театра имени Моссовета. Зрителям актриса знакома по ролям Палагны в фильме "Тени забытых предков", Лили-Бэлл в спектакле "Странная миссис Сэвидж" и другим.
А ранее стало известно, что умерла актриса из фильма "Пиковая дама" Ольга Красина. Артистка ушла из жизни в возрасте 80 лет. Причина смерти не называется.
Комментариев: 0