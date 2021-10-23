Сотрите его немедленно: 6 причин навсегда удалить Viber с телефона Этот мессенджер пока ещё держится в тройке самых популярных, но к его удобству, дизайну и безопасности есть много вопросов. 22 октября, 21:40 Фото © Shutterstock

Почему Viber занимает много памяти?

Одной из главных проблем мессенджера долгие годы считается попытка скопировать WhatsApp. По умолчанию настройки сохранения Viber включены для пользователя так, что любые медиафайлы сразу сохраняются в памяти телефона. Чем интенсивнее используется приложение (например, не только для чатов с друзьями, но и по работе), тем больше мусора скапливается в устройстве. Помимо скопившихся фотографий, видеороликов каждый смартфон сохраняет информацию о чатах, контактах, а кэш приложения со временем вырастает до электронных гималаев, избавиться от которых будет трудно.

Как читать чужие переписки в Viber?

Фото © Shutterstock

Ранее мы уже рассказывали о том, как содержимое чатов WhatsApp отправляется по почте любому желающему без подтверждения. История сообщений Viber до недавнего времени работала подобным образом, однако в последних версиях программы уязвимость закрыли. Теперь сохранение чатов включается отдельно в настройках резервного копирования чатов, но при желании третьи лица могут добавить туда дополнительный адрес электронной почты или заменить его. Добраться до этой функции непросто, нужно лезть в корневые настройки системы, поэтому рядовой пользователь никогда не догадается, что его переписку читает кто-то ещё. Активация одного аккаунта на разных устройствах теоретически также может открыть доступ к переписке злоумышленникам.

Почему Viber показывает "в Сети", если меня в Сети нет?

Многие настройки мессенджера по умолчанию имеют мало общего с приватностью пользователя, но в большинстве случаев имеет место обычная невнимательность. Часто Viber работает фоном, и его забывают закрывать — поэтому при включении он отображает время последней активности. Другая сложность в том, что настройки конфиденциальности (например, изменение статуса "в Сети" и "доступен всем" на постоянный офлайн) можно менять только раз в сутки. На протяжении этого времени статус будет отображаться как обычно. Не очень удобно, особенно с учётом того, что в Telegram и WhatsApp эти настройки меняются за секунды.

Скрытые функции Viber по умолчанию

Фото © Shutterstock

В настройках Viber сразу после установки пользователю выставляют сохранение водяного знака на фотографиях (что всегда считалось дурным тоном, поскольку это позволяет приблизительно вычислить источник отправки данных), отображение фото, при котором пользователи не из списка контактов смогут видеть ваше фото, а также технологию peer-to-peer. Она улучшает качество связи, но лишает вас приватности — собеседникам становится доступен ваш IP-адрес. Добраться до этих настроек сложно с одного касания — большинство из них "упакованы" внутрь так глубоко, что вероятность их включения обычным пользователем практически равна нулю. Вдобавок мессенджер может собирать данные WPS о вашем местоположении — отключить предоставление этих данных можно, лишь изменив настройки местоположения. В других мессенджерах эти функции отключены.

© LIFE

Взлом Viber

Разработчики мессенджера сосредоточились на четырёх главных пунктах, связанных с безопасностью.

Viber не имеет доступа к содержанию ваших сообщений или звонков

Сожалеете об отправленном сообщении? Просто удалите его в любое время

Создавайте секретные чаты, сообщения в которых удаляются автоматически

Сделайте любой чат скрытым, чтобы он не отображался на экране чатов

Но в действительности проблем с безопасностью хватает. В рейтинге Фонда электронных рубежей (EFF) Viber набрал всего 2 балла из 7 возможных. К недостаткам мессенджера эксперты EFF отнесли закрытый код и отсутствие публичных тестов на безопасность серверов.

Дизайн и спам

Фото © Shutterstock

Как и большинство современных мессенджеров, Viber поддерживает отправку GIF и видео, однако диалоговые окна, звуки, уведомления, стикеры выглядят старовато даже на фоне абсолютно древнего WhatsApp, дизайн которого не меняется уже много лет. Чуть свежее Viber стал выглядеть после выхода 10-й версии, однако всё равно складывается ощущение, что мессенджер не успевает за трендами, а его UX (концепция взаимодействия с пользователем) изучается по остаточному принципу. Ещё одной застарелой проблемой Viber становится спам, фильтрация которого по умолчанию отключена. Через Viber пользователя атакуют продуктовые супермаркеты, магазины с украшениями и бижутерией, автосервисы и другие компании.