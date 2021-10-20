Удалите немедленно: 5 признаков того, что кто-то читает вашу переписку Whatsapp и остаётся невидимым Оглавление Как читать чужие сообщения в Whatsapp со своего телефона Как взломать Whatsapp и как защитить его от слежки Как читать удалённые сообщения Whatsapp? Расширения Отправка чата по почте Почему Whatsapp не работает и не отправляет сообщения Беспечность пользователей и социальная инженерия порой делают невозможное. Некоторые сообщения Whatsapp можно читать в режиме реального времени, а другие даже после удаления 991680 991680 Фото © Shutterstock

Как читать чужие сообщения в Whatsapp со своего телефона

После серии обновлений Whatsapp получил важную функцию — способность работать на нескольких устройствах одновременно. Новую возможность создавали для удобства, однако ею незамедлительно стали пользоваться в преступных целях. В Европе и США регистрируются случаи, когда злоумышленники под видом просьбы о звонке берут устройство жертвы, сканируют специальный QR-код и получают доступ к переписке. Психологический приём работает в основном с женщинами и подростками, но завершение истории одинаково у всех — вымогательство, кража интимных фото и угроза раскрыть самые сокровенные секреты родственникам или коллегам. Простейший способ закрыть такую уязвимость — не давать посторонним (да и близким тоже) своё устройство надолго или установить пароль на запуск приложения.

Как взломать Whatsapp и как защитить его от слежки

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Определить, что кто-то посторонний имеет доступ к вашему аккаунту, достаточно просто. Нужно зайти в "Настройки" и перейти в "Связанные устройства". В этом меню будут отражены все устройства, на которых используется ваш аккаунт. Их можно удалить, оставив одно, два или три надёжных средства для общения. Одним из наиболее уязвимых мест Whatsapp считается так называемый "плавающий" виджет — утилита (надстройка) для приложения на Android. Оригинальные виджеты копируют злоумышленники — внутри программы оставляется специальный "плавающий" алгоритм, который не проявляет активности на этапе проверки программы администраторами магазина. Механизм отложенной активации начинает работать через пару дней после установки на устройство. Главный признак того, что с телефоном не всё в порядке, — повышенный нагрев и увеличение трафика для Whatsapp.

Как читать удалённые сообщения Whatsapp?

Чтение удалённых сообщений — ещё одна неприятность, которая может настигнуть пользователя после того, как доступ к его устройству перехватит посторонний человек. Проблема в том, что здесь владельцы Whatsapp попались на собственной лжи. Раньше они заявляли, что сообщение в Whatsapp автоматически удаляется с сервера сразу после того, как пользователь удаляет его с устройства. Но со временем оказалось, что это не так: сообщения хранятся некоторое время как на самих устройствах, так и на "третьей стороне" на тот случай, если на него кто-то пожалуется и на сигнал придётся реагировать. Бэкдор вскрыли хакеры, написавшие приложение под Android. После установки на смартфон оно позволяло синхронизировать мессенджер с хакерской программой и проникнуть в историю уведомлений, где видны все сообщения, включая удалённые. Исправлена ли эта уязвимость в данный момент, неизвестно, но один из косвенных признаков того, что ваши удалённые сообщения восстанавливают, — их "возрождение" в переписке. По крайней мере, о таких симптомах сообщают зарубежные пользователи.

Расширения

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Дополнительные надстройки для мессенджера популярны исключительно у пользователей Android. В экосистеме Apple такие программы не приживаются, а их проверка модераторами перед публикацией зачастую приводят к удалению и бану "разработчиков". Виджеты для многозадачности, очистки памяти Whatsapp и другие сторонние приложения, которые требуют права на синхронизацию с контактами и переписками мессенджера, почти в 100% случаев замедляют работу Whatsapp, а при самом худшем раскладе крадут данные пользователей, делая скриншоты и выгружая данные на неизвестные серверы. Избежать такой "утечки" просто — не стоит устанавливать на устройство ничего, кроме оригинального Whatsapp.

Отправка чата по почте

Одной из критических уязвимостей Whatsapp стала его базовая функция. Через "отправку чата" можно выгрузить на любую почту всю переписку с любым пользователем. Подтверждать это действие программа не просит — достаточно выбрать адресата, и на его электронный ящик придёт письмо с полным архивом сообщений. Удалённых текстовых файлов там не будет, однако в заголовке будет фраза от разработчиков: "‎Сообщения и звонки защищены сквозным шифрованием. Третьи лица, включая WhatsApp, не могут прочитать ваши сообщения или прослушать звонки". И это — в переписке, к которой, вроде бы, никто не имеет доступа.

Почему Whatsapp не работает и не отправляет сообщения

Большая часть сервисов для взлома Whatsapp, которые есть в Интернете — откровенный "лохотрон", которым не стоит пользоваться хотя бы из гигиенических соображений. Но симптомы настоящего взлома, за которым могут стоять злоумышленники со специальными навыками, всё же есть. Первый и самый главный — задержка в работе сети при загрузке переписок. Если Whatsapp установлен больше чем на одном устройстве, его загрузка будет занимать какое-то время. Особенно заметно это будет на старых устройствах под управлением Android. Другой важный признак взлома Whatsapp — отправка одноразовых кодов. Если это происходит, то нужно зайти в меню и выбрать функцию "выйти со всех устройств" (аналог "завершения сеансов" в Telegram) и затем авторизоваться заново.