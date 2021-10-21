Больше никаких Samsung: почему в России запретили продажу корейских смартфонов Если компании не удастся отменить решение суда, то десятки разных моделей могут оказаться вне закона. 21 октября, 14:07 Фото © Budrul Chukrut / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

Швейцария против Samsung

21 октября стало известно, что арбитражный суд Москвы запретил компании Samsung Electronics ввозить в Россию, продавать и хранить 61 модель смартфонов. Поводом для запрета стал патентный спор: швейцарская компания Sqwin SA подала на корейского производителя электроники в суд за использование платёжного сервиса Samsung Pay.

Швейцарцы считают, что платёжный сервис нарушает её права на изобретение "система электронных платежей". Судебный запрет на использование продукции наложили ещё в июле, но тогда в списке устройств истец не указал конкретные модели. Если решение, вынесенное 19 октября, не удастся обжаловать, в список запрещённых к продаже попадёт 61 модель, в том числе Samsung Galaxy J5, Samsung Galaxy Z Flip и Samsung Galaxy Fold.

Как работает оплата телефоном

На официальном сайте компании Samsung сообщается, что система оплаты Samsung Pay работает следующим образом: при добавлении карты создаётся уникальный цифровой код — токен, 16-значная комбинация цифр, привязанная к конкретному устройству. Он используется для платежа вместо реальных данных банковской карты, а оплату можно совершить только после успешной авторизации по отпечатку пальца, радужке глаз или PIN-коду приложения.

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Сервис Samsung Pay был запущен в 2015 году — через год после того, как свою систему оплаты телефоном представила компания Appple. В России Samsung Pay занимает третье место по популярности среди систем бесконтактных платежей. Фирменной схемой оплаты через смартфон пользуются примерно 17% россиян. Первое место по популярности занимает Google Pay, единая система оплаты покупок смартфоном для всех Android-устройств. Ей пользуются примерно 32% пользователей. Второе место занимает Apple Pay — на долю "яблочной" системы платежей приходится примерно 30% всех пользователей.

Запрет Samsung и не только

В пресс-офисе "Самсунга" рассказали Лайфу, что в настоящее время решение суда о запрете устройств не вступило в законную силу и находится на обжаловании. Компания Samsung не планирует изменений в операционной деятельности. Однако у юристов есть другое мнение по этому вопросу. Вице-президент московской коллегии адвокатов "​Ромашов, Романов и партнёры" Евгений Ромашов считает, что если судом установлено, что программное обеспечение мобильного устройства нарушает права правообладателей и законы РФ, то компании остаётся только прекратить его установку.

В настоящее время решение суда не вступило в законную силу, шанс на изменение решения есть всегда. Но и при вступившем в силу решении суда, его можно обжаловать в вышестоящих инстанциях. Таким образом дело может затянуться на очень длительный срок Евгений Ромашов Вице-президент московской коллегии адвокатов "​Ромашов, Романов и партнёры"

В деле Sqwin SA против Samsung есть и другая юридическая тонкость. Эксперты, изучившие патентный спор, считают, что технология, права на которую якобы оформила швейцарская компания, используется не только в Samsung Pay, но и в двух самых популярных сервисах — Google Pay и Apple Pay. Если будет создан прецедент и швейцарцы смогут доказать свои права на изобретение, эти сервисы тоже могут попасть под иски, так как подпадают под формулировки, указанные в патенте Sqwin SA.

Кто хочет запретить Samsung?

На сайте компании с офисом в швейцарском городе Невшатель написано, что платёжный сервис Sqwin Pay является внутренней разработкой и защищён международными патентами. Там же описывается и принцип работы кроссплатформенной платёжной системы, доступной как на смартфонах, так и на умной носимой электронике. У компании восемь действующих патентов и ещё четыре заявки на изобретения, находящиеся на рассмотрении. По данным СМИ, патент на платёжную систему начал действовать за год до появления первой системы Apple Pay — 2 декабря 2013 года. Автором изобретения, согласно открытым данным, является россиянин Виктор Гульченко, проживающий в Швейцарии.

Фото © sqwin.com

Если права изобретателя будут подтверждены судом, то вероятных исходов дела может оказаться сразу несколько. Юристы отмечают, что "уровень воздействия" в случае нарушения прав интеллектуальной собственности может варьироваться от прямого запрета на продажу устройств, на которые установлен платёжный сервис, до принудительного отключения (или удаления) этой программы со всех ввозимых и официально сертифицированных в России устройств. Но до финала истории с патентным спором между Sqwin и Samsung ещё далеко — решение вопроса из-за позиций сторон может затянуться на несколько месяцев и даже лет.

Во-первых, решение суда не вступило в силу: запрета фактически нет. Во-вторых, патенты — очень сложная и специфичная тема. Разобраться в отличиях патентов на одну и ту же тему весьма и весьма непросто. Более того, часто невозможно понять, как можно было получить патент, описывающий уже запатентованную технологию с мизерным и совершенно не существенным для функционирования отличием. Тем не менее таких историй достаточно, что и порождает известный феномен "патентных троллей". В остальном решит суд или внесудебное соглашение вовлечённых сторон. В любом случае обычным пользователям я бы не рекомендовал волноваться: функция бесконтактной оплаты никуда с телефона точно не пропадёт Михаил Писарев Коммерческий директор компании "Открытая мобильная платформа"

Авторы Сергей Андреев