Екатеринбуржец не смог купить алкоголь и сорвал злость на домофоне, изрезав ножом

Житель Екатеринбурга не смог купить алкоголь и сорвал злость на домофоне. Видео © Телеграм-канал SHOT

Житель Екатеринбурга без разговоров атаковал видеодомофон ножом, когда подошёл к нему. Запись инцидента показывает телеграм-канал SHOT.

Всё произошло 20 октября на улице Бисертской, 36. Судя по маршруту "Рэмбо", он не смог ничего приобрести в местном алкомаркете и сорвал злость на устройстве. Точные причины такой агрессии установят полицейские, которые ищут мужчину.