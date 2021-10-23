Екатеринбуржец не смог купить алкоголь и сорвал злость на домофоне, изрезав ножом
Точные причины такой агрессии борца с "подъездным фейсконтролем" установят полицейские, которые ищут мужчину.
Скриншот видео © Телеграм-канал SHOT
Житель Екатеринбурга не смог купить алкоголь и сорвал злость на домофоне. Видео © Телеграм-канал SHOT
Житель Екатеринбурга без разговоров атаковал видеодомофон ножом, когда подошёл к нему. Запись инцидента показывает телеграм-канал SHOT.
Всё произошло 20 октября на улице Бисертской, 36. Судя по маршруту "Рэмбо", он не смог ничего приобрести в местном алкомаркете и сорвал злость на устройстве. Точные причины такой агрессии установят полицейские, которые ищут мужчину.
Ранее Лайф рассказывал, как жительница Сахалина пришла жаловаться на службу такси и нарвалась на драку. Впрочем, показания сторон сходятся только в одном — что разнимать их пришлось мужчинам-водителям. В остальном взгляды на ситуацию разнятся кардинально.
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