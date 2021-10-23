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Снаряд времён ВОВ нашли на пляже в Комарово после шторма

Его обезвредили взрывотехники Росгвардии, он вывезен на полигон в Ленобласти для уничтожения.

23 октября, 18:36
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/rosgvard78?w=wall-143037784_7085" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти</a></p>

Фото © VK / ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти

23 октября в посёлке Комарово Курортного района Санкт-Петербурга был найден снаряд времён Великой Отечественной войны. Как уточнили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, о находке сообщили очевидцы.

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Прибывшая на место группа разминирования ОМОН ГУ Росгвардии установила, что обнаруженный на берегу предмет — это 152-миллиметровый артиллерийский снаряд. Специалисты предположили, что он был вымыт из песка во время недавнего шторма. Боеприпас обезвредили и вывезли для уничтожения на полигон в Ленобласти.

Ранее сообщалось, что на камеру попал мощный взрыв в Питере, где житель пытался распилить один из выкопанных снарядов ВОВ. Мужчину доставили в больницу с тяжёлыми травмами черепа.

Авторы
Николь Вербер

Николь Вербер

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