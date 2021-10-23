Снаряд времён ВОВ нашли на пляже в Комарово после шторма

23 октября в посёлке Комарово Курортного района Санкт-Петербурга был найден снаряд времён Великой Отечественной войны. Как уточнили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, о находке сообщили очевидцы.

Прибывшая на место группа разминирования ОМОН ГУ Росгвардии установила, что обнаруженный на берегу предмет — это 152-миллиметровый артиллерийский снаряд. Специалисты предположили, что он был вымыт из песка во время недавнего шторма. Боеприпас обезвредили и вывезли для уничтожения на полигон в Ленобласти.