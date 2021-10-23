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В Астрахани лифт с семьёй сорвался в шахту после обрыва троса

Неожиданно он ускорился вниз и застрял между этажами. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

23 октября, 18:53
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

В Кировском районе Астрахани в девятиэтажном доме у лифта, в котором ехали родители с двумя малолетними детьми, оборвался трос, подъёмник полетел в шахту. В полицию позвонил мужчина и попросил помощи в спасении его семьи.

Избежать трагедии удалось только потому, что кабина застряла между этажами, приехавшие на место инцидента полицейские вскрыли кабину и эвакуировали людей. Прокуратура области организовала проверку по факту обрыва троса. Сейчас работа лифта остановлена. Выполнялись ли требования жилищного законодательства, вовремя ли проводились ремонтные работы, выяснят в ходе прокурорской проверки.

Лифт с десятью пассажирами сорвался с пятого этажа в жилом доме на западе Москвы

Лифт с десятью пассажирами сорвался с пятого этажа в жилом доме на западе Москвы

Ранее Лайф сообщал, что взбесившийся в Москве лифт оказался "рецидивистом" — он уже устраивал бешеную езду пассажирам. Оказалось, что в кабине во время ЧП были люди, которые падали в нём же несколько лет назад.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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