В Астрахани лифт с семьёй сорвался в шахту после обрыва троса

В Кировском районе Астрахани в девятиэтажном доме у лифта, в котором ехали родители с двумя малолетними детьми, оборвался трос, подъёмник полетел в шахту. В полицию позвонил мужчина и попросил помощи в спасении его семьи.

Избежать трагедии удалось только потому, что кабина застряла между этажами, приехавшие на место инцидента полицейские вскрыли кабину и эвакуировали людей. Прокуратура области организовала проверку по факту обрыва троса. Сейчас работа лифта остановлена. Выполнялись ли требования жилищного законодательства, вовремя ли проводились ремонтные работы, выяснят в ходе прокурорской проверки.