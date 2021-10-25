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Путин поручил перевести на удалёнку работников старше 60 лет

За четыре недели они должны пройти вакцинацию от ковида, если у них нет противопоказаний для прививки.

25 октября, 08:15
<p>Фото © ТАСС / DPA / Sebastian Gollnow</p>

Фото © ТАСС / DPA / Sebastian Gollnow

Президент РФ Владимир Путин поручил губернаторам регионов и руководителям предприятий перевести на удалёнку работников старше 60 лет, а также тех сотрудников, которые страдают хроническими заболеваниями.

"Высшим должностным лицам субъектов РФ совместно с руководителями организаций и предприятий... обеспечить перевод на дистанционный режим работающих граждан старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, в течение четырёх недель для вакцинации (в случае отсутствия медицинских противопоказаний) и формирования иммунитета", — говорится в перечне поручений на сайте Кремля.

Как уйти на удалёнку, даже если работодатель запрещает

Как уйти на удалёнку, даже если работодатель запрещает

Мэр Москвы Сергей Собянин уже дал распоряжение работодателям перевести на удалённый режим работы не менее 30% сотрудников от общего числа, а также всех работников старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Данное требование будет действовать с 25 октября 2021 года по 25 февраля 2022-го.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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