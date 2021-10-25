Путин поручил перевести на удалёнку работников старше 60 лет

Президент РФ Владимир Путин поручил губернаторам регионов и руководителям предприятий перевести на удалёнку работников старше 60 лет, а также тех сотрудников, которые страдают хроническими заболеваниями.

"Высшим должностным лицам субъектов РФ совместно с руководителями организаций и предприятий... обеспечить перевод на дистанционный режим работающих граждан старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, в течение четырёх недель для вакцинации (в случае отсутствия медицинских противопоказаний) и формирования иммунитета", — говорится в перечне поручений на сайте Кремля.