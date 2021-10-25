Путин поручил перевести на удалёнку работников старше 60 лет
За четыре недели они должны пройти вакцинацию от ковида, если у них нет противопоказаний для прививки.
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Президент РФ Владимир Путин поручил губернаторам регионов и руководителям предприятий перевести на удалёнку работников старше 60 лет, а также тех сотрудников, которые страдают хроническими заболеваниями.
"Высшим должностным лицам субъектов РФ совместно с руководителями организаций и предприятий... обеспечить перевод на дистанционный режим работающих граждан старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, в течение четырёх недель для вакцинации (в случае отсутствия медицинских противопоказаний) и формирования иммунитета", — говорится в перечне поручений на сайте Кремля.
Мэр Москвы Сергей Собянин уже дал распоряжение работодателям перевести на удалённый режим работы не менее 30% сотрудников от общего числа, а также всех работников старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Данное требование будет действовать с 25 октября 2021 года по 25 февраля 2022-го.
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