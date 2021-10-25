В Госдуме окрестили безумными фантазиями ракетные угрозы Украины
Парламентарий отметил, что политические деятели Незалежной играют на антироссийских настроениях и создают атмосферу ненависти, что крайне негативно сказывается на отношениях двух стран.
Фото © ТАСС / Александр Манзюк
Угрозы Украины направить на Москву новые ракеты, которые ранее озвучил внештатный советник главы Офиса президента Незалежной Алексей Арестович, являются лишь "безумными фантазиями". Об этом в беседе с Лайфом заявил депутат, председатель Комитета Госдумы по контролю Олег Морозов.
"Это такой смешной детский мультик про украинские ракеты, про реальность ракетной угрозы в отношении России. Это всё-таки безумные фантазии, но дело в том, что эти люди действительно и без всяких шуток полагают, что с Россией можно разговаривать языком ракет. Поэтому такой мультик приобретает несколько иной характер, и я бы не стал относиться к этому со смехом или снисходительно", — отметил парламентарий.
Собеседник подчеркнул, что "дело не в ракетах, которых на самом деле нет", а в том, что такими заявлениями политические деятели Украины играют на антироссийских настроениях и создают атмосферу ненависти, что крайне негативно сказывается на отношениях Москвы и Киева и на перспективах их развития.
"Это ещё один такой кирпичик в разрушение этих отношений. И самое печальное, что последствия будут главным образом для них, а не для нас. И этого они почему-то не хотят понимать", — сказал Морозов.
Он отметил, что реагировать на подобные заявления не стоит, однако было бы неплохо собрать такие высказывания и представить их при случае европейским коллегам, чтобы показать, "кто действительно дестабилизирует отношения России и Украины".
Ранее Лайф рассказывал, что в Киеве назвали "унизительное" условие для встречи Путина и Зеленского. По мнению политолога, после запуска "Северного потока – 2" Россия снизит транзит газа через Украину и придётся "ехать, бить челом и договариваться".
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