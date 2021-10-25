В Госдуме окрестили безумными фантазиями ракетные угрозы Украины

Парламентарий отметил, что политические деятели Незалежной играют на антироссийских настроениях и создают атмосферу ненависти, что крайне негативно сказывается на отношениях двух стран.

Угрозы Украины направить на Москву новые ракеты, которые ранее озвучил внештатный советник главы Офиса президента Незалежной Алексей Арестович, являются лишь "безумными фантазиями". Об этом в беседе с Лайфом заявил депутат, председатель Комитета Госдумы по контролю Олег Морозов.

"Это такой смешной детский мультик про украинские ракеты, про реальность ракетной угрозы в отношении России. Это всё-таки безумные фантазии, но дело в том, что эти люди действительно и без всяких шуток полагают, что с Россией можно разговаривать языком ракет. Поэтому такой мультик приобретает несколько иной характер, и я бы не стал относиться к этому со смехом или снисходительно", — отметил парламентарий.

Собеседник подчеркнул, что "дело не в ракетах, которых на самом деле нет", а в том, что такими заявлениями политические деятели Украины играют на антироссийских настроениях и создают атмосферу ненависти, что крайне негативно сказывается на отношениях Москвы и Киева и на перспективах их развития.

"Это ещё один такой кирпичик в разрушение этих отношений. И самое печальное, что последствия будут главным образом для них, а не для нас. И этого они почему-то не хотят понимать", — сказал Морозов.

Он отметил, что реагировать на подобные заявления не стоит, однако было бы неплохо собрать такие высказывания и представить их при случае европейским коллегам, чтобы показать, "кто действительно дестабилизирует отношения России и Украины".