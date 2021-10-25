На Украине заявили о плане Байдена создать новый миропорядок без России
Дипломат заявил, что в итоге мир разделится на два лагеря. Огрызко надеется, что победят сторонники США.
Джо Байден. Фото © Pixabay
Президент США Джо Байден сейчас работает над планом нового мироустройства, при котором Россию "вытолкнут на обочину мировой политики". Об этом заявил экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко.
"Единственный способ — отходить от деятельности тех структур, в которых у России реальное право вета. Недаром наши западные партнёры сейчас разрабатывают и в ближайшее время будут реализовывать совершенно иную концепцию мироустройства, основанного на правилах порядка", — заявил Владимир Огрызков в беседе с телеканалом Espreso.
По мнению Огрызко, грядущий "саммит демократий", созванный Байденом, станет одним из этапов по реализации такого плана. Украинский дипломат предсказывает разделение мира на два лагеря — "демократический, который объединит мощные цивилизованные страны", и "автократический", в состав которого войдут 10–15 стран. Огрызко надеется, что победит первый.
Ранее Лайф рассказывал, что РФ ожидает отказа США от методов навязывания собственной модели развития. К "опасным рецидивам блоковой политики" и разделительным линиям между государствами может привести насаждение Западом "основанного на правилах порядка", отметил глава МИД РФ Сергей Лавров.
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