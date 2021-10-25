На Украине заявили о плане Байдена создать новый миропорядок без России

Президент США Джо Байден сейчас работает над планом нового мироустройства, при котором Россию "вытолкнут на обочину мировой политики". Об этом заявил экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко.

"Единственный способ — отходить от деятельности тех структур, в которых у России реальное право вета. Недаром наши западные партнёры сейчас разрабатывают и в ближайшее время будут реализовывать совершенно иную концепцию мироустройства, основанного на правилах порядка", — заявил Владимир Огрызков в беседе с телеканалом Espreso.

По мнению Огрызко, грядущий "саммит демократий", созванный Байденом, станет одним из этапов по реализации такого плана. Украинский дипломат предсказывает разделение мира на два лагеря — "демократический, который объединит мощные цивилизованные страны", и "автократический", в состав которого войдут 10–15 стран. Огрызко надеется, что победит первый.