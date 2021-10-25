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В России начали тестировать технологию по защите школ от вооружённых нападений

Умная видеокамера передаст сигнал охраннику школы. Система подстрахует его — в случае, если он не отреагирует, сама заблокирует входы и сообщит в полицию.

25 октября, 02:39

Фото © Агентство "Москва"

В одной из школ Самары начали тестировать технологию по защите учеников от вооружённого нападения. Система создана компанией NtechLab. Там заявили, что интерес к этому проекту проявляет ещё несколько потенциальных заказчиков.

Как пояснили "Коммерсанту" разработчики, распознавшая человека с оружием камера немедленно передаёт сигнал на школьный пункт охраны. Если охранник не отреагирует вовремя, система автоматически заблокирует входы в учебное заведение, подаст сигнал тревоги внутри школы, а также сообщит об угрозе в полицию. В NtechLab признают несовершенства технологии: система не сможет разглядеть у человека небольшой пистолет — только ружьё, карабин. Кроме того, камеры плохо видят в темноте.

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Ранее Лайф сообщал, что в российских школах предложили установить систему распознавания лиц. Она позволит круглосуточно следить за безопасностью учащихся, а также выявлять оставленные предметы, дым и огонь.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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