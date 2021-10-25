"За собственные деньги заболевают и умирают": Гинцбург рассказал, как вычисляют купивших сертификаты о вакцинации
По мнению академика, у таких людей меняются представления — они вдруг начинают думать, что на самом деле привиты, и подвергают себя большей опасности.
Фото © Агентство "Москва" / Владимир Новиков
Большинство тех, кто тяжело переносит коронавирусную инфекцию, но предоставляет медикам сертификат о вакцинации "Спутником V", на самом деле этот документ купили. Об этом заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, таковых около 80%, и вывести их на чистую воду медикам не составляет труда.
Как рассказал академик в интервью ТАСС, проверить, был ли человек на самом деле вакцинирован "Спутником V", можно при помощи специального анализа на наличие маркеров препарата.
"Люди тратят деньги, а потом за собственные же деньги заболевают и умирают. Они обманывают сами себя", — отметил Гинцбург.
Он предполагает, что у таких людей меняются психологические представления. Купив сертификат, они начинают думать, что и правда привиты. Поэтому начинают вести себя беспечнее, риск заболевания у них резко возрастает, они подвергают смертельной угрозе других.
Ранее Лайф сообщал, что уровень коллективного иммунитета к ковиду среди россиян оценили в 45%. Согласно последним данным оперштаба по борьбе с CoViD-19, как минимум одним из компонентов вакцины привилось более 50 миллионов человек.
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