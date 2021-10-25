Большинство тех, кто тяжело переносит коронавирусную инфекцию, но предоставляет медикам сертификат о вакцинации "Спутником V", на самом деле этот документ купили. Об этом заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, таковых около 80%, и вывести их на чистую воду медикам не составляет труда.

Как рассказал академик в интервью ТАСС, проверить, был ли человек на самом деле вакцинирован "Спутником V", можно при помощи специального анализа на наличие маркеров препарата.

"Люди тратят деньги, а потом за собственные же деньги заболевают и умирают. Они обманывают сами себя", — отметил Гинцбург.

Он предполагает, что у таких людей меняются психологические представления. Купив сертификат, они начинают думать, что и правда привиты. Поэтому начинают вести себя беспечнее, риск заболевания у них резко возрастает, они подвергают смертельной угрозе других.