"Мечтаю ошибиться": Вирусолог предположил, когда волна эпидемии ковида в России достигнет пика
По мнению учёного, развитие событий может пойти по сценарию осени и зимы прошлого года.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов
Пик новой волны заболеваемости CoViD-19 может быть достигнут в России уже в декабре, считает профессор вирусологии, руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов. Свой прогноз он обосновал прошлогодним опытом.
"Если это так, то нам предстоит увидеть "жёсткие" цифры [заболеваемости и смертности]. Я мечтаю ошибиться", — поделился прогнозом Чепурнов в интервью радио Sputnik.
Между тем врач допускает, что в этом году сценарий изменится: волна заболеваемости может достичь пика и пойти на спад значительно раньше декабря. Пиковый показатель зависит от того, когда наступит перелом. Сколько конкретно случаев заражения коронавирусом в сутки будет выявлено в период обострения, по словам Чепурнова, предсказать невозможно. Вакцинация на настоящий момент является единственным доступным способом борьбы с пандемией, заключил он.
"Я боюсь загадывать, достигнет ли количество заболевающих отметки в 40 тысяч в день или нет. Всё будет зависеть от того, где на самом деле окажется пик", — сказал Чепурнов.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября по всей стране. Глава государства подчеркнул, что ситуация сложная и сейчас важно сбить пик новой волны эпидемии. Он также напомнил, что главы регионов могут ввести нерабочие дни раньше 30 октября или, наоборот, продлить их после 7 ноября. Медицинские организации будут открыты круглосуточно в нерабочие дни.
Как рассказывал Лайф, глава ВОЗ предположил, когда закончится пандемия коронавируса. Он также призвал страны, где уже удалось достигнуть 40-процентного охвата вакцинацией, делиться препаратами с другими.
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