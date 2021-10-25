Пик новой волны заболеваемости CoViD-19 может быть достигнут в России уже в декабре, считает профессор вирусологии, руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов. Свой прогноз он обосновал прошлогодним опытом.

"Если это так, то нам предстоит увидеть "жёсткие" цифры [заболеваемости и смертности]. Я мечтаю ошибиться", — поделился прогнозом Чепурнов в интервью радио Sputnik.

Между тем врач допускает, что в этом году сценарий изменится: волна заболеваемости может достичь пика и пойти на спад значительно раньше декабря. Пиковый показатель зависит от того, когда наступит перелом. Сколько конкретно случаев заражения коронавирусом в сутки будет выявлено в период обострения, по словам Чепурнова, предсказать невозможно. Вакцинация на настоящий момент является единственным доступным способом борьбы с пандемией, заключил он.

"Я боюсь загадывать, достигнет ли количество заболевающих отметки в 40 тысяч в день или нет. Всё будет зависеть от того, где на самом деле окажется пик", — сказал Чепурнов.