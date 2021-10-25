В шести регионах России начались нерабочие дни из-за роста заболеваемости ковидом
Там продолжат деятельность только предприятия и организации, работа которых важна для обеспечения нормальных условий жизни граждан.
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В шести регионах России нерабочие дни введены уже с понедельника, 25 октября, за неделю до общефедеральных. Цель — приостановить быстрое распространение коронавирусной инфекции. Воспользоваться полномочиями, данными указом президента России, решено в Пермском крае, Воронежской, Нижегородской, Новгородской, Самарской и Курской областях.
В период нерабочих дней в этих регионах продолжат оказывать услуги аптеки, больницы, непрерывно действующие организации, будут работать предприятия из сферы ЖКХ, энергетики и оборонной промышленности. Будет ходить общественный транспорт, в том числе такси, а кафе и рестораны смогут продавать продукцию навынос.
Все ярмарки, склады, супермаркеты, а также торговые центры в Воронежской области приостановят работу, за исключением находящихся на их территории аптек, салонов связи, продуктовых магазинов. Другим объектам розничной торговли можно будет работать только при наличии отдельного входа с улицы и пункта выдачи или доставки. Торговые центры и комплексы площадью более 2 тыс. кв. метров в Самарской области можно посещать только при предъявлении паспорта и QR-кода, свидетельствующего о вакцинации от коронавируса или перенесённом заболевании. Такое же ограничение введено для граждан, желающих разместиться в гостинице.
Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября по всей стране. Глава государства подчеркнул, что ситуация, связанная с коронавирусом, складывается сложно и сейчас важно сбить пик новой волны эпидемии. Он также напомнил, что главы регионов могут ввести нерабочие дни раньше 30 октября или, наоборот, продлить их после 7 ноября. В этот период федеральные учреждения культуры, кроме театров и музеев, закроют.
Ранее Лайф сообщал, что медицинские организации будут открыты круглосуточно в нерабочие дни. Это касается всех учреждений, оказывающих медпомощь, в том числе и больным с коронавирусом.
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