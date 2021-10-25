В шести регионах России начались нерабочие дни из-за роста заболеваемости ковидом

В шести регионах России нерабочие дни введены уже с понедельника, 25 октября, за неделю до общефедеральных. Цель — приостановить быстрое распространение коронавирусной инфекции. Воспользоваться полномочиями, данными указом президента России, решено в Пермском крае, Воронежской, Нижегородской, Новгородской, Самарской и Курской областях.

В период нерабочих дней в этих регионах продолжат оказывать услуги аптеки, больницы, непрерывно действующие организации, будут работать предприятия из сферы ЖКХ, энергетики и оборонной промышленности. Будет ходить общественный транспорт, в том числе такси, а кафе и рестораны смогут продавать продукцию навынос.

Все ярмарки, склады, супермаркеты, а также торговые центры в Воронежской области приостановят работу, за исключением находящихся на их территории аптек, салонов связи, продуктовых магазинов. Другим объектам розничной торговли можно будет работать только при наличии отдельного входа с улицы и пункта выдачи или доставки. Торговые центры и комплексы площадью более 2 тыс. кв. метров в Самарской области можно посещать только при предъявлении паспорта и QR-кода, свидетельствующего о вакцинации от коронавируса или перенесённом заболевании. Такое же ограничение введено для граждан, желающих разместиться в гостинице.